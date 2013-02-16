جایگاه مقاومت مستحکم و استوار است/ رزمندگان مقاومت برای حفظ کشور از جان خود گذشتند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، سید حسن نصرالله امروز در سخنرانی خود به مناسبت بزرگداشت فرماندهان مقاومت اظهار داشت: مهمترین خطری که همچنان کشورهای منطقه و ملتها را تهدید میکند، رژیم صهیونیستی است
وی تاکید کرد: پس از گذشت 30 سال، جریان مقاومت و مقاومت لبنان از جایگاهی استوار، ارادهای راسخ و پیروزیهای فراوان برخوردار است.
دبیرکل حزب الله لبنان با اشاره به تفرقه افکنی دشمنان میان ملتهای مسلمان و تلاش آنها برای ایجاد اختلافات مذهبی میان مسلمانان و جنگ رسانه های غربی در این زمینه اظهار داشت : شعار امسال در مراسم بزرگداشت فرماندهان مقاومت، "شهدا در مسیر فلسطین" است؛ برخیها سوال میکنند؛ با وجود تحولات منطقه، شما همچنان به فلسطین فکر میکنید؟
دبیرکل حزب الله لبنان افزود: پیروزیهای مقاومت و نتایج آن قابل مشاهده است و هیچ نیازی به استدلال و یا برهانی ندارد، زیرا با خون خود از کشور دفاع کردیم و بر اساس همین پیروزیها به راه ادامه میدهیم و انشاالله به هدف نهایی دست خواهیم یافت.
وی تاکید کرد : طی 30 سال گذشته مقاومت لبنان از مستحکمترین حقایق و واقعیتهای کشور بوده است و از واضحترین حقایقی بود که توانست طرح قدرتهای بزرگ را برهم زند.
سید حسن نصرالله با اشاره به اینکه مقاومت اهل عمل است، نه شعار، تصریح کرد: اکنون و بعد از گذشت 30 سال، جریان مقاومت و مقاومت لبنان از جایگاهی استوار، ارادهای راسخ و پیروزیهای فراوان برخوردار است و توانسته معادلات را بر هم زند.
وی تاکید کرد : رهبران مقاومت از امام موسی صدر تا دیگران، خود را برای مقاومت خالص کردند، از جان خود گذشتند، جوانان خود را فدا کردند تا این جریان ادامه یابد و به ما درس دهند.
سید حسن نصرالله افزود: منطقیترین و بهترین راه مقاومت برای مردم از زمانهای گذشته تاکنون، مقاومت مردمی در همه زمینههای از جمله مقاومت مسلحانه است.
دبیرکل حزب الله لبنان افزود: زمانی که با فکر اسلامی و مصلحت ملتها بیندیشیم متوجه میشویم که رژیم صهیونیستی بزرگترین دشمن است ولی زمانی که به منافع شخصی و درگیریهای منطقهای فکر کنید، دشمن شما، احزاب و جریانهای سیاسی میشوند.
وی تاکید کرد : فرماندهان مقاومت همچنان شاهد پیشرفت روز به روز جریان مقاومت هستند.
سید حسن نصرالله افزود: مهمترین خطری که همچنان لبنان، فلسطین، کشورهای منطقه و ملتها را مورد تهدید قرار میدهد، رژیم صهیونیستی و پروژه صهیونیستی است.
دبیرکل حزب الله لبنان افزود: به همه مقاومان و خانواده شهید شیخ راغب حرب، شهید سید عباس موسوی و شهید عماد مغنیه درود میفرستم.
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