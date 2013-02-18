مهلت 48 ساعته شیعیان به دولت پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسوشیتدپرس، روز شنبه انفجاری در کویته رخ داد که در آن 86 نفر کشته شده و بیش از 180 نفر دیگر نیز زخمی شدند. اغلب کشته های این حادثه را شیعیان پاکستان تشکیل می دادند.

این دومین حادثه تروریستی علیه شیعیان پاکستان در سال جاری میلادی است که قربانیان زیادی را دربر داشته است.

در همین رابطه رئیس حزب دموکراتیک هزاره اعلام کرد: ما به دولت 48 ساعت فرصت می دهیم تا عاملان انفجار روز شنبه را بازداشت و محاکمه کند، در غیر اینصورت شیعیان پاکستان در این کشور و کشورهای دیگر جهان دست به اعتراضات گسترده خواهند زد.

بر اساس این گزارش تا آخرین ساعات روز دوشنبه جنازه های قربانیان حادثه روز شنبه دفن نشده بود و قرار بود صبح امروز دوشنبه رهبران مذهبی و محلی کویته با یکدیگر دیدار کرده و در مورد دفن اجساد قربانبان و یا برپائی تظاهرات تصمیم گیری کنند.

این در حالی است که روز گذشته تظاهرات های کوچکی در شهرهای اسلام آباد، کراچی و 12 شهر دیگر پاکستان در محکومیت حادثه تروریستی روز شنبه کویته برگزار شده بود.