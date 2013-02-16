نخستين نرم افزار مهدوی به زبان عربی تولید شد

مسعود دریس در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بزرگترين گردهمايی خانواده‌های مهدی‌ياوران اين شهرستان جمعه، 27 بهمن‌ماه در تالار مهر آبادان برگزار شد.

دریس با بيان اينكه پیش از این پنج گردهمايی در سال جاری برگزار شده، افزود: ششمين و آخرين گردهمايی با حضور بيش از دو هزار خانواده مهدی ياور شهرستان آبادان برگزار ‌شد.

وی با بيان اينكه گردهمايی اين خانواده ها از سال 87 تاكنون شكل گرفته است، عنوان كرد: خانواده های مهدی ياوران شهرستان آبادان به منظور بهره مندی از برنامه های شبكه اجتماعی مهدی ياوران در نشستهای ماهانه و كلاسهای آموزشی و معرفتی و مسابقات و برنامه های فرهنگی، معرفتی و تربيتی بنياد فرهنگی حضرت مهدی موعود(عج) آبادان حضور می يابند.

مدير بنياد فرهنگی حضرت مهدی موعود(عج) شهرستان آبادان گفت: همچنين كودكان اين خانواده ها در واحد كودك و نوجوان بنياد سازماندهی شده اند كه می توان به حضور آنها در اجتماع مهدی ياوران كودك در روز شهادت حضرت رقيه(س) و روز جهانی كودك اشاره كرد.

وی به برنامه های تدوين شده برای جوانان در اين بنياد اشاره و اضافه كرد: جوانان در برنامه هايی همچون كارگاه های ماهانه تربيت قرآنی نسل منتظر و سير مطالعاتی كتب مهدوی شركت داشته اند.

دريس بيان كرد: اين اجتماع از سال گذشته در قالب هيئت فرهنگی مذهبی مهدی ياوران طراحی شد كه خانواده ها، متولی انجام اموری همچون توزيع كتب، نرم افزار مهدوی و ... شده اند.

مدير بنياد فرهنگی حضرت مهدی موعود(عج) شهرستان آبادان تصريح كرد: يكی از محورهای مهم گردهمايی خانواده های مهدی ياور اين شهرستان برنامه ريزی طرحها و برنامه های سال آينده است كه با مشاركت آنها به اجرا درخواهد آمد.

وی عنوان كرد: هزينه های برنامه های خانواده مهدی ياوران آبادان با مشاركت خيران و خود خانواده ها تامين می شود و بنياد فرهنگی حضرت مهدی موعود(عج) آبادان وظيفه طراحی، نظارت بر حسن اجرای برنامه ها را به عهده دارد و تاكنون با رضايت خانواده ها مواجه بوده ايم.

دريس از توليد نخستين نرم افزار مهدوی به زبان عربی خبر داد و گفت: در آينده ای نزديك و با اختصاصی نام مناسب، اين نرم افزار به تكثير و توزيع گسترده خواهد رسيد.