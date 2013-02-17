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۲۹ بهمن ۱۳۹۱، ۹:۲۴

ترکی در گفتگو با مهر:

خلاء کشتی پایه در اصفهان احساس می شود/ شرکت در انتخابات برای رشد کشتی اصفهان

خلاء کشتی پایه در اصفهان احساس می شود/ شرکت در انتخابات برای رشد کشتی اصفهان

اصفهان- خبرگزاری مهر: مربی تیم کشتی استان اصفهان در مورد حضور خود در انتخابات هیئت کشتی استان اصفهان گفت: به نظر من در کشتی پایه اصفهان ضعف‌هایی وجود دارد که با توجه به تجربیات من، می‌توان این ضعف‌ها را برطرف کرد.

مصطفی ترکی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد وضعیت کشتی استان اصفهان اظهار داشت: به نظرم طی سال های گذشته در کشتی پایه استان اصفهان خلاء ایجاد شده و من برنامه هایی برای گروه های سنی نونهالان، نوجوانان و جوانان دارم که با این برنامه ها در صورت انتخاب به عنوان رئیس هیئت، می توانم سطح کشتی استان اصفهان را ارتقاء بخشم.

وی ادامه داد: با توجه به تجربیات گذشته من در زمینه اجرایی و فنی، فکر می کنم می توانم این تجربیات را در اختیار جوان ها قرار داده و به کشتی اصفهان خدمت کنم.

کاندیدای انتخابات هیئت کشتی استان اصفهان در مورد سایر کاندید های انتخاباتی بیان داشت: با توجه به آشنایی من از بقیه کاندیدها، بیشتر این افراد در زمینه کشتی فعالیت داشته اند و توانایی کمک به کشتی استان را خواهند داشت.

وی اضافه کرد: امیدوار هستم انتخابات به نحو احسن انجام شود و کسی که صلاحیت کافی در این زمینه را دارد، به عنوان رئیس هیئت کشتی استان اصفهان انتخاب شود.

کد مطلب 1816752

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