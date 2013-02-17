خلاء کشتی پایه در اصفهان احساس می شود/ شرکت در انتخابات برای رشد کشتی اصفهان

مصطفی ترکی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد وضعیت کشتی استان اصفهان اظهار داشت: به نظرم طی سال های گذشته در کشتی پایه استان اصفهان خلاء ایجاد شده و من برنامه هایی برای گروه های سنی نونهالان، نوجوانان و جوانان دارم که با این برنامه ها در صورت انتخاب به عنوان رئیس هیئت، می توانم سطح کشتی استان اصفهان را ارتقاء بخشم.

وی ادامه داد: با توجه به تجربیات گذشته من در زمینه اجرایی و فنی، فکر می کنم می توانم این تجربیات را در اختیار جوان ها قرار داده و به کشتی اصفهان خدمت کنم.

کاندیدای انتخابات هیئت کشتی استان اصفهان در مورد سایر کاندید های انتخاباتی بیان داشت: با توجه به آشنایی من از بقیه کاندیدها، بیشتر این افراد در زمینه کشتی فعالیت داشته اند و توانایی کمک به کشتی استان را خواهند داشت.

وی اضافه کرد: امیدوار هستم انتخابات به نحو احسن انجام شود و کسی که صلاحیت کافی در این زمینه را دارد، به عنوان رئیس هیئت کشتی استان اصفهان انتخاب شود.