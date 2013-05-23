به گزارش خبرنگار مهر، این پیشکسوتان و کشتی‌گیران با در دست داشتن بنری اعتراضات خود را به مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان به استاندار اصفهان اعلام کردند و انتقاداتی به طولانی شدن پروسه انتخابات رئیس هیئت کشتی استان اصفهان بیان کردند.

این پیشکسوتان در حاشیه تجمع خود طولانی شدن مدت سرپرستی علی میرواحدی در هیئت استان اصفهان و توجه نکردن جواهری به این موضوع را عامل اصلی افت و رکود کشتی استان اصفهان بیان کردند.

پیشکسوتان و کشتی گیران اصفهانی با آوردن بنری مقابل استانداری خواستار رسیدگی ذاکراصفهانی استاندار اصفهان به وضعیت هیئت کشتی استان شدند

علیرضا احمد سرشت، داور و مربی بین‌المللی کشتی اصفهان در حاشیه این تجمع در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد از شرایط کشتی اصفهان اظهار داشت: سئوال من این است که جواهری، مدیرکل ورزش و جوانان استان که خودش از جامعه کشتی است و در تشک کشتی بوده چرا به فکر کشتی اصفهان نیست؟

وی افزود: میرواحدی در دورانی که در پست ریاست هیئت کشتی بوده، هیچ کار خاصی در کشتی اصفهان انجام نداده و بهتر است بگوید که در این مدت چه کار مثبتی انجام داده است؟

موسوی، یکی دیگر از پیشکسوتان کشتی به خبرنگار مهر اظهار داشت: قرار بود میرواحدی تنها سه ماه در هیئت کشتی سرپرست باشد پس چرا با گذشت این زمان، انتخابات هیئت برگزار نمی‌شود؟

در میان این جمع چهره های شاخص کشتی استان از جمله علی رضا احمد پرست داور و مربی بین المللی، علی موسوی قهرمان سابق کشتی، سعید جامعه‌ای پیشکسوت و مربی ملی، مصطفی میرزایی مربی جوانان استان اصفهان و جمعی از کشتی گیران جوان و مطرح اصفهانی دیده می شدند.

تعدادی از این افراد بعد از ساعتی تجمع درب استانداری به عنوان نماینده دیگر کشتی گیران وارد اداره شده تا به صورت حضوری مشکل خود را با ذاکر اصفهانی، استاندار اصفهان مطرح کنند.