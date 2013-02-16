به گزارش خبرگزاری مهر، آرسن ونگر پس از شکست مقابل بلکبرن در نشست خبری گفت: 11 بازیکن ملی پوش را از ابتدا به میدان فرستادم. موقعیت های زیادی داشتیم اما بلکبرن خوب دفاع کرد. ما 16 شوت به سمت دروازه آنها داشتیم اما آنها تنها یک شوت به سمت دروازه ما داشتند. روی صحنه گل اشتباه فاحشی داشتیم و در مجموع آنقدر خوب نبودیم که پیروز میدان شویم.

آرسنال احتمالا هشتمین فصل بدون جام خود را پشت سرمی گذارد مگر اینکه در لیگ قهرمانان بتواند به عنوانی دست پیدا کند.

ونگر افزود: شکست در خانه و در حضور هواداران خودی مقابل بلکبرن که تنها یک شوت به سمت دروازه ما داشت بسیار دردناک است. اما چیزی که مهم است این است که ما باید از هم اکنون روی بازی بعدی خود تمرکز کنیم. فصل هنوز تمام نشده است.

اگر اکنون برای خودمان ابراز تاسف کنیم کاملا اشتباه کرده ایم. سه شنبه شب بازی بسیار مهمی در پیش داریم و باید نشان دهیم که این شکست تلخ را پشت سرگذاشته ایم.

آرسنال سه شنبه شب در دور رفت مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا میزبان بایرن مونیخ نایب قهرمان فصل گذشته رقابتها خواهد بود.