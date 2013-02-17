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۲۹ بهمن ۱۳۹۱، ۹:۴۸

پس از کنار رفتن از جام حذفی؛

هواداران آرسنال خواستار برکناری "آرسن ونگر" شدند

هواداران آرسنال خواستار برکناری "آرسن ونگر" شدند

پس از حذف آرسنال از رقابت‌های جام حذفی فوتبال انگلستان هواداران این تیم خواستار برکناری "آرسن ونگر" شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال آرسنال شب گذشته در دور پنجم رقابت‎های جام حذفی فوتبال انگلستان با یک گل مغلوب میهمان خود بلکبرن شد. این بدترین شکست "آرسن ونگر" در مدت 16/5 ساله حضور در آرسنال به حساب می‌آید.

 

آرسنال روز چهارشنبه در مرحله یک هشتم نهایی رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا با بایرن مونیخ بازی دارد و به همین خاطر در این بازی با هفت تغییر به میدان رفت. آرسنال با این شکست به روند هشت سال بدون جام ماندن خود ادامه داد. نشست خبری بازی آرسنال - بلکبرن پنج دقیقه بیشتر به طول انجامید چون "آرسن ونگر" آماج سوالات خبرنگاران قرار گرفته بود. وی گفت: این شکست دردناکی بود و واقعا ناامید هستم.

 

وی که تیمش در رقابت‌های جام اتحادیه هم توسط تیم دسته دومی برنتفورد حذف شده بود، ادامه داد: به طور کل بازی را در اختیار داشتیم و به آمار که نگاه کنید می‌بینید 12 بار شوت بازیکنان ما در چارچوب بود اما بر اثر یک اشتباه، گل خوردیم. هواداران آرسنال در پاین این دیدار خواستار کناره گیری سرمربی این تیم از سمت خود شدند.

کد مطلب 1816845

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