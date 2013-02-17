99 درصد روستاهای ایلام از آب آشامیدنی برخوردارند

محمود عباس زاده مشکینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: توجه به مناطق روستایی و ایجاد زیرساختهای عمرانی لازم برای استفاده مردم از این مزیتها فراهم شده و مانع بزرگی در مهاجرت روستائیان به شهرها میشود.
این مسئول با اشاره به اینکه روستاها باید مولد باشند و شهرها از خدمات و تولیدات آنها بهرهمند شوند، اضافه کرد: طرح هادی روستاها سبب تغییرات اساسی در معماری ساختمانهای روستاها و مقاومسازی آنها شده است.
وی عنوان کرد: الان نزدیک به 99درصد روستاهای ما ازآب آشامیدنی برخوردارند وبیش از 32درصد روستاها ازنعمت گاز بهره مند شده اند.
وی با اشاره به ورزشگاه ها در روستاها گفت: ورزشگاه ها ی قابل توجه و سرپوشیده ای برای اولین بار در روستاها ایجاد شده است که نمونه های آن را قبلا نداشتیم.
عباس زاده اضافه کرد: همه این دستاوردها مدیون خون شهدا، مدیون گفتمانهای انقلاب اسلامی، مدیون آموزه های حضرت امام راحل(ره) و به تعبیری اجرای عملی دغدغه های مقام معظم رهبری است.
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