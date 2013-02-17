به گزارش خبرنگار مهر، کنسرت موسیقی پاپ به خوانندگی بهنام صفوی شب گذشته شنبه 28 بهمن در تالار همایشهای برج میلاد برگزار شد.
مخاطبان این کنسرت که قرار بود ساعت 18:30 آغاز شود، تا ساعت 19 وارد تالار میشدند و در همین دقایق صفوی با خواندن ترانهای با عنوان "دلتنگتم" از آلبوم "آرامش" وارد سن و با استقبال مخاطبان روبرو شد.
بسیاری از مخاطبان حاضر در تالار به جای تماشای زنده کنسرت ترجیح میدادند با دوربینهای فیلمبرداری کوچک یا دوربین تلفن همراهشان اجرا را ضبط کنند که این امر با واکنش مسئولان تالار مواجه شد و آنها با تذکرهای پی در پی مانع از این اقدام میشدند. گرچه تنها مانع از استفاده دوربینهای فیلمبرداری میشدند در حالی که برخی از تلفنهای همراه امکانات به مراتب پیشرفتهتری داشتند.
در ادامه صفوی از حضور در جشنواره موسیقی فجر ابراز رضایت کرده و به عنوان دومین کار، ترانه "تمنا" را که به نوعی با آن به شهرت هم رسیده است، اجرا کرد. زمان اجرای این ترانه در پسزمینه سن تصاویری از امواج دریا به نمایش درآمد.
این خواننده با عباراتی نظیر "یک جیغ خیلی بلند" سعی در برقراری ارتباط با مخاطبان خود داشت و در سخنان کوتاهی گفت: لحظهشماری میکردم تا شما را از نزدیک ببینم. امیدوارم شب خوبی داشته باشیم.
سومین ترانه "دست خودم نیست" بود و پس از آن صفوی به مردم گفت آهنگ درخواستیشان را اعلام کنند. وی در ادامه یکی دیگر از آهنگهای آلبوم اول خود را با عنوان "غرور" اجرا کرد. در حین کنسرت از گوشه و کنار تالار مردم علاقه خود به خواننده محبوبشان را اعلام میکردند و این بار با جملاتی چون "بهنام شاد بخون" درخواستهای خود را نیز از او میطلبیدند.
صفوی پس از این اعلام کرد یکی از بهترین دوستانش شهاب رمضان خواننده و آهنگساز در میان جمع است و ترانه "چه بی اندازه میخوامت" را اجرا کرد. او بعد از این اجرا، به خواسته مردم عمل کرد و ترانه شاد "عشق بینظیر" را خواند.
او که در نواختن پیانو نیز مهارت دارد، ترانه "دل خسته" را با تکنوازی پیانو اجرا کرد و درباره آلبوم جدیدش توضیح داد: تمام ترانههای این آلبوم را انتخاب کردهام و سعیام بر این بوده بهترین ترانهها را برگزینم تا گوشه کوچکی از محبتهایتان را جبران کنم. این آلبوم سال آینده به بازار عرضه خواهد شد.
در ادامه کنسرت، جایگاه قرار گرفتن نوازندهها رو سن تغییر کرد و صفوی به همراه سه گیتاریست بر صندلیهایی جلوی سن نشستند و آهنگ "آرامش" از نخستین آلبوم او را اجرا کردند. زمان خواندن این بخش از ترانه که "تو با لبخند شیرینت به من عشقو نشون دادی/ تو رویای تو بودم که واسه من دست تکون دادی" هواداران دستهایشان را تکان میدادند.
تکآهنگ "چقدر خوبه" که صفوی آن را سال گذشته به عنوان عیدی سال 91 به مخاطبان تقدیم کرده بود، در ادامه اجرا شد و او "ای جان" را بعد از این خواند: دلم عمریه میگیره بهونه/ میخواد دل بِِکنه از این زمونه.
خواننده آلبوم "بگو دوستم داری" در ادامه ترانه "بی تو امشب" را خواند و از وزارت ارشاد و حراست این وزارتخانه نیز تشکر کرد. او مردم را حامیان اصلی خود معرفی و از امیر جلیلی که سایت شخصیاش را بهروز میکند تشکر کرد.
ترانه "عشق من باش" یکی از آهنگهای پرطرفدار صفوی در ادامه اجرا شد و وی بعد از این اعضای گروهش را اینچنین معرفی کرد: مجید قدیانی: کیبورد 2، علی پورنگهبان: گیتار بیس، نریمان معصوم آبادی: گیتار الکترونیک، انوشيروان بهرامي، ايمان جعفري و حسین شریفی: ساکسیفون، رضا آذرنجات: ترومپت، غلامرضا معرف: پركاشن، ايمان ذاكري: درام، دانيال طهماسبي: گيتار اسپانيش، تورج توسلينيا: گيتار الكتريك، تنظیمکننده قطعات، رهبر ارکستر و نوازنده کیبرد و پیانو: مهدی فردی.
این کنسرت با ترانه "به تو باختم" و اجرای مجدد "عشق من باش" در ساعت 20:30 به پایان رسید.
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