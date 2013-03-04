به گزارش خبرنگار مهر، ساخت مسکن مهر از ابتدا با شرط ارزان سازی شروع شد و دولت سعی کرد با تامین زمین رایگان برای واحدهای مسکن مهر، قیمت زمین را از قیمت تمام شده هر واحد حذف کند. در کنار این شرط، دولت با روی آوردن به انبوه سازی به دنبال ساخت و ساز ارزان تر رفت تا با ساخت تعداد زیاد از قیمت نهایی کاسته شود.

به همین جهت، قیمت ساخت هر مترمربع مسکن مهر 300 هزار تومان در نظر گرفته شد و انبوه سازان هم بر سر این قیمت با دولت به توافق رسیدند اما به تدریج و با گرانی برخی از مصالح ساختمانی، قیمتها تا 320 هزار تومان در هر مترمربع افزایش یافت که در برخی از تعاونی ها با گلایه مردم همراه بود.

اما در چندماه اخیر نوسانات ارزی، بازار مصالح ساختمانی را با نوسان زیادی مواجه کرد و منجر به این شد که انبوه سازان نسبت به قیمت ساخت مسکن مهر ابراز نگرانی کنند و در این خصوص رئیس کانون سراسری انبوه سازان اعلام کرد که با نرخ گذشته واحدهای مسکن مهر برای آنها صرفه اقتصادی ندارد، ضمن آنکه مرکز آمار ایران هم اعلام کرده بود قیمت مصالح ساختمانی پرمصرف 3 تا 100 درصد افزایش یافته است.

بنابراین، دولت با افزایش قیمت ساخت مسکن مهر موافقت کرد، این در حالی بود که وزیر راه و شهرسازی همواره بر قیمت ثابت متری 300 هزار تومان تاکید داشت و با وجود برخی مخالفت‌ها اعلام کرده بود که قیمت ساخت مسکن مهر در سراسر کشور ثابت است. براساس این گزارش، افزایش قیمت مسکن مهر برای واحدهایی که در مراحل مختلف پرداخت قسط بودند متفاوت تعیین شد به طوری‌که قیمتها در هرمترمربع از 15 تا 40 هزار تومان افزایش یافت.

تجمع هرروزه متقاضیان پرند برای تعیین قیمت

افزایش قیمت برای اجرا به تمامی سایتهای مسکن مهر ابلاغ شد که شهرهای جدید اطراف تهران هم که بیشترین ساخت و ساز مسکن مهر در آنها انجام شده است، شامل این افزایش قیمت می شوند اما عملکرد شهرهای جدید منجر به این شد که متقاضیان مسکن مهر با مشکلاتی در پرداخت مابه التفاوت مواجه باشند.

در این رابطه خبرگزاری مهر گزارش داده بود که در شهر جدید پردیس قیمت‌هایی که به ازای افزایش قیمت مسکن مهر از متقاضیان دریافت می شود، بیشتر از قیمتی است که دولت تعیین کرده است و حتی به آنها اعلام شده که باید هرچه سریعتر مابه التفاوت را به حساب مسکن مهر خود واریز کنند.

این در حالی است که متقاضیان در شهر جدید پرند هم با مشکلاتی در پرداخت مابه التفاوت مواجه شده اند و دولت هنوز قیمت نهایی را به در این شهر ابلاغ نکرده است که در نهایت موجب سرگردانی متقاضیان و بدقولی انبوه سازان و تعاونی ها در تکمیل واحدها شده است.

در واقع عدم ابلاغ افزایش قیمت مسکن مهر در این شهر، منجر به این شده است که انبوه سازان و تعاونی ها در ادامه ساخت و ساز تعلل کنند و متقاضیان هم که نسبت به تحویل واحدهایشان نگران هستند، تجمع های هرروزه را در مقابل سایتهای مسکن مهر داشته باشند.

براین اساس ، با نزدیک شدن به پایان سال و علیرغم وعده هایی که دولت برای تحویل واحدها در سال 91 داده بود، همچنان متقاضیان مسکن مهر با مشکلات تعیین قیمت و تکمیل واحدها روبرو هستند ضمن آنکه تعداد زیادی از متقاضیان هم با عدم تهعد تعاونی ها نسبت به آینده تحویل واحدها مواجه اند.

در نهایت به نظر می رسد که دولت و انبوه سازان هنوز بر سر قیمت نهایی مسکن مهر به توافق نرسیده اند و دولت سعی دارد در برخی از سایتها بی سرو صدا قیمتها را افزایش دهد که همین دلیل تعلل در اعلام قیمتها است.



