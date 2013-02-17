نشست مهم جبهه نجات ملی و الکتاتنی/ تهدید به تحریم انتخابات و انتقاد از بازماندگان رژیم مبارک

به گزارش خبرگزاری مهر، مصر شب گذشته شاهد تحولات مهمی همچون نشست مخالفان با رئیس حزب آزادی و عدالت شاخه سیاسی اخوان المسلمین این کشور بود.

نشست جبهه نجات ملی و الکتاتنی

به گزارش الجزیره، اعضای جبهه نجات ملی (ائتلاف اصلی مخالفان مصر) شب گذشته با "سعد الکتاتنی" رئیس حزب آزادی و عدالت شاخه سیاسی اخوان المسلمین این کشور نشست برگزار کردند.

این نشست به عنوان یک گام برای حل بحران سیاسی مصر به شمار می رود. "نادر بکار" عضو حزب النور، آن را گامی مثبت توصیف کرد که ثمره ابتکار عمل حزب النور است.

حزب النور در ابتدای مذاکرات محمد مرسی رئیس جمهور مصر با جبهه نجات ملی، خواستار تشکیل دولت نجات ملی و توافق بر سر اصول و قواعد انتخابات پارلمانی شده بود.

این در حالی است که "مراد محمد علی" سخنگوی حزب آزادی و عدالت اظهار داشت : در نشست سران جبهه نجات ملی با کتاتنی ابتکار عمل حزب النور مورد بررسی قرار نگرفت و حاضران به بررسی اوضاع سیاسی مصر پرداختند.

"خالد داود" سخنگوی جبهه نجات ملی نیز بدون ذکر جزئیات نشست شب گذشته اعلام کرد این نشست در منزل البرادعی انجام شد.

عمرو موسی دیگر عضو جبهه نجات ملی که هفته گذشته دو بار با سعد الکتاتنی دیدار کرده بود در نشست شب گذشته مشارکت نکرد.

تهدید به تحریم انتخابات

از سوی دیگر الیوم السابع گزارش داد: "احمد البرعی" دبیرکل جبهه نجات ملی در یک کنفرانس خبری که نمایندگان انجمن های کارگری و رهبران جبهه نجات ملی حضور داشتند اعلام کرد در صورتی که دولت و دادستانی کل استعفا نکند این جبهه در انتخابات پارلمانی آتی مصر شرکت نخواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد جبهه نجات ملی خواسته های خود از جمله فهرست اصلاح برخی مفاد قانون اساسی مصر را در قالب یک فهرست ارائه خواهد کرد که هدف از آن تسلیم اخوان المسلمین در برابر قانون است.



البرعی افزود: جبهه نجات ملی در نخستین جمعه ماه آتی میلادی تظاهرات میلیونی برپا خواهد کرد و عدالت اجتماعی و تضمین حقوق کارگران، کشاورزان و اجرای حداقل و حداکثر حقوق در کشور را خواستار خواهد شد.

انتقاد از بازماندگان رژیم مبارک

از سوی دیگر المصری الیوم به نقل از "محمد البلتاجی" یکی از رهبران اخوان المسلمین مصر اظهار داشت: 300 هزار اراذل و اوباش وجود دارد که بازماندگان رژیم حسنی مبارک از آنها برای آسیب رساندن به کشور استفاده می کند.

وی به همین منظور از تمام بخش های جامعه مصر خواست که برای برون رفت از بحران کنونی کشور با یکدیگر اتحاد و همکاری داشته باشند. البتاجی بر ضرورت مشارکت حکومت در حل مشکلات جامعه به ویژه قشر ضعیف تاکید کرد و آن را یک وظیفه اساسی و مهم دولت دانست.

بازداشت 60 نفر در سرتاسر مصر

وزارت کشور مصر در جریان تظاهرات سراسری جمعه، 60 نفر را در مناطق مختلف این کشور به اتهام آسیب رساندن به ساختمان های رسمی و نیروهای پلیس بازداشت کردند. 30 نفر از این افراد در جریان درگیری در اطراف نهاد ریاست جمهوری مصر در قاهره بازداشت شدند.