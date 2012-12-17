  1. بین الملل
۲۷ آذر ۱۳۹۱، ۱۰:۳۲

بحران سیاسی در مصر ادامه دارد/

دعوت از البرادعی، صباحی و موسی برای دیدار با محمد بدیع

دعوت از البرادعی، صباحی و موسی برای دیدار با محمد بدیع

سخنگوی اخوان المسلمین مصر، از سران گروههای مخالف این کشور برای دیدار با محمد بدیع رهبر این جنبش دعوت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، محمود غزلان از محمد البرادعی، عمرو موسی و حمدین صباحی سران گروههای مخالف قانون اساسی جدید مصر خواست که با محمد بدیع رهبر اخوان المسلمین این کشور دیدار کنند.

وی اظهار داشت که پیشنهاد گفتگوی ملی در راستای حل بحران کنونی مصر مطرح شده است. غزلان در عین حال خاطرنشان کرد که دیدار رهبران اخوان المسلمین ارتباطی به محمد مرسی رئیس جمهور مصر ندارد.

مرحله نخست همه پرسی قانون اساسی مصر روز شنبه 25 آذر، در 10 استان این کشور برگزار و با 56 درصد آراء به تصویب رسید. جبهه نجات ملی متشکل از احزاب مخالف اعتراض خود را نسبت به همه پرسی و نتایج آن اعلام کرده اند.

کد مطلب 1768220

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