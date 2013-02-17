  1. فرهنگ و ادب
۲۹ بهمن ۱۳۹۱، ۱۰:۴۶

پس از سه سال موراکامی با اثری جدید می‌آید

پس از سه سال موراکامی با اثری جدید می‌آید

هاروکی موراکامی نویسنده شناخته شده ژاپنی، اولین رمانش را پس از سه سال که از انتشار آخرین اثرش می‌گذرد، در ماه آوریل به بازار می‌فرستد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آساهی شیمبون، بونگایشونجو ناشر ژاپنی موراکامی دیروز شنبه 16 فوریه این خبر را منتشر کرد.

آخرین اثر موراکامی در آوریل 2010 با عنوان « 1Q84: کتاب سوم» منتشر شده بود که کتاب سوم و نهایی از این سه گانه بود. این کتاب را انتشارات شینچوشا منتشر کرده بود.

موراکامی، نویسنده آثاری چون «جنگل نروژی» مدت‌هاست که به عنوان برنده جایزه ادبی نوبل مطرح است. آثار متعددی از او به انگلیسی ترجمه و منتشر شده‌اند و خود او نیز آثار نویسندگان آمریکایی چون شل سیلوراستاین را به ژاپنی ترجمه کرده است.

کد مطلب 1816959

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