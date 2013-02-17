پوکی استخوان باری که کمر اقتصاد را خم می کند/ گره گشایی به قدرت ورزش

به گزارش خبرنگار مهر، ورزش می تواند از شیوع بیماریهای غیر واگیر مانند پوکی استخوان که در دهه آینده 60 درصد بیماریها و 73 در صد مرگ و میرها را در برمی گیرد پیشگیری کند تا بار اقتصادی مضاعفی بر کشور تحمیل نشود.

کارشناسان بهداشتی معتقدند، مردان ده در صد بیشتر از زنان در سبک زندگی، شیوه های نادرست را دارند و به مرور زمان کمر خمیده تر می شوند.

رشد سریع بیماریهای غیر واگیر

مدير سلامت جمعيت خانواده تغذيه و مدارس معاونت بهداشت خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار می کند: امروزه بيش از 43 درصد از بار بيماري‌ها رادر به بيماري‌هاي غيرواگير است و پيش‌بيني مي‌شود در دهه آینده 60 درصد بيماريها و 73 درصد مرگ ها را در برگیرد.

محمد احمدیان بیان می کند: سازمان جهاني بهداشت اعلام کرده که رشد سريع اين بيماري‌ها و بار اقتصادي ناشي از آنها، مانعي در جهت رشد اجتماعي كشورها از جمله ایران است.

وی می افزاید: بیماریهای غیر واگیر سلامت ميليون‌ها نفر از مردم منطقه را به شدت تحت تأثيرقرار داده و يافته‌هاي موجود حاكي از نقش محوري سبك زندگي افراد در ابتلا به بيماري‌هاي غيرواگير است.

سبک غلط در زندگی

احمدیان تاکید می کند: تغذيه ناسالم، فعاليت بدني ناكافي، مصرف سيگار و الكل، به‌كارگيري روش‌هاي نادرست مقابله با استرس و هيجانات از مهم‌ترين ويژگي‌هاي سبك ناسالم زندگي است که در ابتلا به بيماري‌هاي غيرواگيرموثر است.

وی تاکید می کند: جنسيت از مهم‌ترين عوامل تعيين‌ كننده در ابتلا به بيماري‌ها بوده و نقش آن در الگوي ابتلا و پیشگیری از بيماري‌ها در بسياري از مطالعات نشان داده شده است.

احمدیان تاکید می کند: امید به زندگی که بهترین شاخص سلامت جامعه است در بدو تولد معادل 71.56 سال برای کل جمعیت است که این رقم برای مردان 70.09 درصورتي که برای زنان 73.17 است.

مردان در خطر قرار دارند

وی می گوید: مردان بيشتر از زنان به بيماري دچار شده و ميزان مرگ و مير آنان نيز بالاتر از زنان است و بررسي صورت گرفته در جامعه ايراني نيز حاكي از ميزان ابتلاي بالاي مردان ايراني به بيماري‌ها، در مقايسه با زنان است.

مدیر سلامت جمعیت خانواده تغذیه و مدارس بیان می کند: مطالعه در ايران نشان داد كه بيماري‌هاي غير واگير نسبت 45 درصداز كل بيماري‌هاي مردان و 33 درصد از كل بيماري‌هاي زنان را شامل مي‌شود.

وی یادآور می شود: پژوهش‌هاي پيشين نيز نشان داده‌اند كه مردان نسبت به زنان روش‌هاي نادرست‌تري در سبك زندگي خود داشته و نسبت به بيماري‌هاي خود بي‌اهميت‌تر بوده اند.

لزوم تغییر شیوه زندگی مردان

احمدیان تاکید می کند: بنابراين تغيير شيوه زندگي و پيروي از اجزاء مختلف شيوه زندگي سالم يکي از اولويتهاي سلامت مردان است.

وی در خصوص شيوه های زندگي سالم بیان می کند: تغذيه سالم گنجاندن 5 گروه اصلي مواد غذايي شامل نان و غلات، ميوه ها، سبزيجات، لبنيات و گوشت ها در رژيم غذايي روزانه یکی از عوامل اصلی در شیوه زندگی سالم است.

احمدیان یادآور می شود: فعاليت جسماني منظم "30 دقيقه ورزش روزانه " و پنج روز در هفته و همچنین پرهيز از مصرف سيگار و الکل، کنترل فشارهاي روحي نیز به سلامت مردان کمک می کند.

وی با اشاره به نقش مشاوره منظم پزشکي و انجام دستورات پزشکي در سلامت مردان تاکید کرد: توجه به محيط زندگي سالم نیز در روند سلامت موثر است.

پوکی استخوان بیماری خاموش

رئيس گروه سلامت سالمندان و ميانسالان معاونت بهداشت استان در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص پوکی استخوان در مردان اظهار می کند: پوکي استخوان، يک بيماري خاموش است زيرا بدون هيچ علامتي، کم کم بوجود مي آيد.

مریم زيادي لطف آبادي می افزاید: توده استخوان در این بیماری کاهش می یابد و در نتیجه شکنندگی آن افزایش و خطر شکستگی استخوان زیاد می شود.

خمیدگی کمر اولین نشانه پوکی استخوان

وی تاکید می کند: اولين نشانه اين بيماري شكستگي استخوانها است که با درد پشت و كمر و خميده شدن پشت آشکار مي شود.

زیادی لطف آبادی بیان می کند: سازمان بهداشت جهاني پوكي استخوان را به همراه سرطان، سكته مغزي و بیماری قلبي به عنوان چهار دشمن اصلي بشر معرفي كرده است.

سرطان کم خطر تر از پوکی استخوان

وی یادآوری می کند: مرگ و مير اين بيماري بيش از سرطان است، اما متاسفانه عامه مردم بيشتر از اسم سرطان مي ترسند، ولي از پوكي استخوان كه خطر ناكتر از آن است هيچ اطلاعاتي هر چند مختصر ندارند.

وی در رابطه با اینکه چه کساني در معرض این بیماری هستند می افزاید: سالمندان، که در زنان در پنجاه سالگی و در مردان در دهه شصت اتفاق می افتد.

این کارشناس بهداشتی می گوید: سفيد پوستها، زنان و کسانی که سابقه خانوادگی دارند بيشتر در معرض خطر پوكي استخوان قرار دارند و نسبت ابتلا مردان به زنان 1 به 3 مي باشد.

داروها در پوکی استخوان موثرند

وی می گوید: کمبود لبنيات ومواد غذائي کلسيم دار در سبد غذایی، کم تحرکی و ورزش نداشتن، مصرف زیاد الکل وسیگار نیز از عوامل درگیر شدن با این بیماری است.

زیادی لطف آبادی با اشاره به ابتلا افرادي که بيماريهاي روماتيسمي، کليوي، گوارشي دارند می افزاید: بیمارانی که داروهایی مانند کورتونها، هورمونهاي تيروئيدي، هپارين، متوترکسات، ليتيم، داروهاي ضدصرع و مدر مصرف مي کنند نیز در این خطر قرار دارند.

ورزش استخوانها را محکم می کند

این کارشناس بهداشتی به نکاتی براي پیشگیری ازپوکي استخوان اشاره می کند: بطور منظم بايد ورزش کرد زيرا ورزش يکي ازعوامل مهم براي قرارگرفتن کلسيم در داخل استخوان ومحکم شدن استخوانهاست.

وی ادامه می دهد: هرروز بايستي حداقل 3 سهم از موادغذائي حاوي کليسم مانند شير، ماست، پنير، کشک پاستوريزه و کم چرب استفاده کرد.

وی در توضیح ببیشتر می گوید: یک سهم از گروه لبنيات شامل يک ليوان شير، يک ليوان ماست، اندازه يک و نيم قوطي کبريت پنير و يک ليوان کشک است.

زیادی لطف آبادی تاکید می کند: از مصرف نوشابه هاي گاز دار خودداري کنید، نوشابه هاي گازدار جلوي جذب کلسيم در استخوانها را مي گيرد.

وی ادامه می دهد: در معرض نورمستقیم خوشید بودن هرروز30 دقیقه، عدم استعمال دخانیات ومصرف الکل هم ازجمله عواملی است که استفاده از آنها پوکي استخوان را تشدید می کند.

افزایش بی تحرکی خطری برای سلامتی

بی تحرکی در کشور رو به افزایش است و بیش از نیمی از مردان و زنان بالغ با شیوه غلط در زندگی به اندازه کافی تحرک ندارند.

ورزش منظم استخوانها،عضلات و مفاصل را قوی می کند و به خصوص مردان را که دچار حالات ناتوان کننده مزمن شده اند تقویت می کند.

ورزش، مرگ و مير ناشي از بيماريهاي قلبي و عروقي، سرطانها را تا 30 در صد کاهش و در پیشگیری یا کاهش پوکی استخوان و درمان حالت های دردناک مثل کمردرد و زانو درد موثر است.

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گزارش : زهره رنگ آمیز