تیم بسکتبال ماهان در اندیشه نیمه نهایی/ امیدواری به کسب نتیجه

به گزارش خبرنگار مهر، تیم بسکتبال فولاماهان در این مرحله تیم صنایع ماهشهر را در پیش رو دارد که بواسطه شکست این تیم در بازی اول از شانس بالایی برای رسیدن به مرحله بعد برخوردار است. تیم صنایع ماهشهر در دیدار قبلی همه آنچه را که داشت برای پیروزی در خانه استفاده کرد و حتی بازیکن خارجی دوم این تیم هم نمایش خوبی از خود برجای گذاشت اما مانع شکست تیمش در خانه نشد.

هر دو تیم شرایط حساسی دارند تیم ماهان برای حفظ برتری و تکرار دوباره پیروزی باید در ورزشگاه مخابرات اصفهان از شاگردان علی توفیق میزبانی کند و کوچکترین لغزشی شرایط را برای تیم اصفهانی دشوار می کند از طرفی ماهشهری ها هم چیزی برای از دست دادن ندارند بنابراین برای استفاده از غفلت بازیکنان ماهان به اصفهان سفر کرده اند. آنها بدشان نمی آید بازی را به راند سوم بکشانند بلکه کورسوی امیدی برای حضور در مرحله بعد داشته باشند.

صادق زاده: بازی حساسی است

سرمربی تیم بسکتبال فولادماهان در مورد این بازی می گوید: در ماهشهر خیلی خوب کار کردیم و حالا باید در خانه تمرکز را بیشتر و کار را تمام کنیم. صنایع در بازی دوم برای نتیجه‌ به اصفهان می‌آید و از هر غفلت ما استفاده خواهد کرد.

محسن صادق زاده در مورد شرایط تیمش برای این دیدار می گوید: خوشبختانه بازیکنان وضعیت خوبی دارند و با تمرکز لازم به مصاف حریف رفتند. معتقدم حساسیت این مرحله بیشتر از رقابت‌های بعدی است، چرا که غفلت در این بازی‌ها یعنی از دست رفتن تمام برنامه‌های که ترسیم کردیم.

وی می گوید: با توجه به این که در پلی‌آف می‌توانیم از دو بازیکن خارجی استفاده کنیم بیشتر سعی داریم هماهنگی خوبی ایجاد کنیم تا در ادامه راه اشتباه‌هایمان را به حداقل برسانیم. البته بازیکنان به دلیل تمرین‌هایی که پیش از این با هم داشتند هماهنگ تر شده اند.

در بازی اول اصغر کاردوست در برخورد با بازیکن حریف از ناحیه بینی دچار شکستگی شد. صادق زاده در خصوص وضعیت او و اینکه به بازی فردا می رسد یا نه می گوید: همه چیز به ظر پزشک متخصص برمی گردد چنانچه بازی امروز برای او مشکلی نداشته باشد می تواند در بازی فردا برای تیم بازی کند در غیر اینصورت استراحت خواهد کرد.

به نظر می رسد با توجه به شرایطی که ماهان دراین مرحله دارد و حساسیتی که نیمه نهایی برای این تیم وجود دارد صادق زاده به این بازیکن استراحت داده و از او به عنوان کلید طلایی در نیمه نهایی استفاده کند. البته همه چیز به نظر سرمربی تیم بازمی گردد.

سایر دیدارها

در تهران مهرام مدافع عنوان قهرمانی میزبان دانشگاه‌آزاد است. مهرام در حالی که در مسابقه نخست حریفش را مغلوب کرد برای رسیدن به جمع چهار تیم نخست لیگ یک گام فاصله دارد و باید در دومین دربی پیاپی تهران برنده شود.

پتروشیمی نایب قهرمان فصل گذشته نیز در خانه، بندرکنگ را پیش‌رو دارد. شاگردان حاتمی در بندرکنگ "البدر" را شکست داد و حالا باید در خانه نیز به یک برد برسد و به جمع چهار تیم صعود کند.

اما در زنجان همیاری این شهر با توجه به شکست در دیدار نخست برابر شهرداری گرگان کار دشواری دارد. شاگردان کوهیان که در گرگان 74 بر 73 مغلوب گرگان شدند باید در این مسابقه برنده شوند درغیر این صورت به جمع چهارتیم نیز صعود نخواهند کرد. درصورت پیروزی همیاری در این بازی مسابقه سوم به میزبانی تیمی برگزار می‌شود که میانگین گل بیشتری داشته باشد.