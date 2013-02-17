به گزارش خبرنگار مهر، عادل جاسمیان فرد ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ویژه مراسم محوری وفات حضرت فاطمه معصومه (س) و حمایت از مردم مظلوم بحرین با حضور مسئولان آیت الله صفایی بوشهری نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بــوشـهـر و مبارزین بحرینی با شکوه خاصی در مصلای جمعه این شهر با سخنرانی آیت الله اختری رئیس مجمع جهانی اهل بیت (ع) شامگاه پنجشنبه سوم اسفند ساعت 19 برگزار می شود.

دبیر شورای هیئات مذهبی استان بوشهر در ادامه گفت: در شب وفات حضرت فاطمه معصومه (س) با سخنرانی حضرت آیت الله صفایی بوشهری نماینده رهبر معظم انقلاب در استان و امام جمعه بــوشـهـر در مسجد صاحب الزمان (عج) کوی بن مانع بوشهر چهارشنبه دوم اسفندماه بعد از نماز مغرب و عشا برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: همچنین مراسم عزاداری به مناسبت وفات کریمه اهل بیت اخت الرضا (ع) با سخنرانی و مداحی حجت الاسلام سید محمد انجوی نژاد در مهدیه امام خمینی (ره) مرکز استان به هیئت مذهبی امام حسن مجتبی (ع) شهر بوشهر دوم و سوم اسفندماه ساعت 19 و 30 دقیقه برپا می شود.

برگزاری آئین وفات حضرت معصومه در 933 نقطه استان بوشهر

جاسمیان فرد به چهار ویژه برنامه مراسم شهادت که به همت هیئت های مذهبی و با مشارکت اداره کل تبلیغات اسلامی استان در شهر بوشهر برگزار می شود، اشاره کرد و یادآور شد: جلسه آموزشی و قرآنی هیئت مذهبی محبان اهل بیت (ع) کوی شکری بوشهر به مناسبت وفات حضرت معصومه (س) ویژه بانوان بعد از نماز مغرب و عشا با سخنرانی دکتر محمد شیخیانی معاون پژوهشی دانشگاه پردیس این هفته با موضوع "زن ایرانی فاتح قله ای فضیلت " در مسجد امام حسن عسکری (ع) مرکز استان چهارشنبه شب دوم اسفندماه 91 برگزار می‌شود.

وی در ادامه افزود: به همین مناسبت در بیش از 933 نقطه استان در مساجد، هیئت های مذهبی و حسینیه ها مراسم سخنرانی، سوگواری و زنجیرزنی دسته جات به همراه سینه زنی سنتی و نوحه خوانی با شکوهی خاصی بر پا می شود که مردم بوشهر در این نوع عزاداری‌ها شرکت و به اهل بیت (ع) ابراز علاقه می‌کنند.

برگزاری مسابقه پیامکی "بایدهایی برای زندگی شیرین"

دبیر شورای هیئات مذهبی استان بوشهر از برگزاری مسابقه پیامکی " بایدهایی برای زندگی شیرین " به همت هیئت مذهبی محبان اهل بیت (ع) بوشهر و با همکاری کانون فرهنگی تبلیغی جماران خبر داد.

وی اظهار داشت: 10 نفر از برندگان مسابقه پیامکی بایدهایی برای زندگی شیرین که علمی ترین و آموزنده ترین پیامک را به شماره 30008108 ارسال کنند، به حرم حضرت حضرت فاطمه معصومه (س) و مسجد مقدس جمکران قم اعزام می شوند.

جاسمیان‌فرد از برپایی چهارمین نشست تخصصی و محفل قرآنی مجمع قاریان و حافظان قرآن کریم استان بوشهر با حضور اساتید، پژوهشگران و قاریان و مسئولان و مـردم ولایتمدار تمامی شهرستان های استان که شامگاه دوشنبه 30 بهمن ماه 91 ساعت 19 در حسینیه حضرت اباعبدالله الحسین (ع) گلزار شهدای بهشت صادق (ع) شهر بوشهر برگزار می شود، خبر داد.

وی مسجد محوری، قرآن محوری و روحانی محوری را سه شاخص مهم و اصلی جهت صدور مجوز فعالیت به هیئت های مذهبی دانست و عنوان کرد: طبق ابلاغیه ستاد ساماندهی شئون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی کشور به اداره کل استان ها و درج در اساسنامه شرح وظایف شورای هیئات مذهبی سه شاخص مذکور را اولویت به منظور ارزیابی و صدور مجوز فعالیت به هیئت های مذهبی تاکید شده است.