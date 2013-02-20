تکرار ادعاهای نخ نما شده آل خلیفه علیه ایران/ ادعای کشف یک گروه مسلح در بحرین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، طارق حسن الحسن رئیس امنیت عمومی رژیم بحرین در یک کنفرانس خبری به تکرار ادعاهای واهی علیه ایران پرداخت. وی در تلاش برای توجیه ادامه سرکوب مردم بی دفاع بحرین مدعی شد که نیروهای امنیتی بحرین افرادی را بازداشت کرده اند که توسط ایران آموزش نظامی می دیدند و از سوی این کشور مورد حمایت مالی و تسلیحاتی قرار می گرفتند.



وی در ادامه ادعاهای خود برای منحرف کردن افکارعمومی از مشارکت عربستان و دیگر رژیمهای حاشیه خلیج فارس در سرکوب اعتراضات مسالمت آمیز مردم بحرین مدعی شد این افراد برای تشکیل گروه مسلحی به نام "جیش الامام" به نفع ایران تلاش می کردند.

حسن الحسن ادعا کرد این گروه متشکل از عناصر بحرینی داخل کشور و مقیم خارج از بحرین بودند و علاوه براین شماری نیز دارای ملیت های دیگر بودند. رئیس امنیت عمومی بحرین در ادامه مدعی شد که چهار نفر از متهمان همچنان فراری هستند و سرویس های امنیتی اقدامات لازم برای بازداشت آنها را اتخاذ کرده اند.

ادعاهای رئیس امنیت عمومی بحرین درباره ایران هر از گاهی با هدف سرپوش گذاشتن بر جنایات رژیم آل خلیفه و سرکوب قیام مردمی بحرین و منحرف کردن افکار عمومی جهان از اقدامات ضد بشری آل خلیفه و حامیان غربی و عربی آنها مطرح می شود به ویژه با توجه به اینکه مردم بحرین اخیرا در دومین سالگرد انقلاب مسالمت آمیز خود با برگزاری تظاهرات گسترده و باشکوه بر عزم خود برای ادامه اعتراضات مسالمت آمیز تا تحقق خواسته های مشروعشان تاکید کردند.