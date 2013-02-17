تائید حکم اعدام 4 متهم فساد بزرگ بانکی

به گزارش خبرگزاری مهر ، شعبه 13 دیوانعالی کشور امروز - یکشنبه- نظر و رأی خود را در مورد بخش اول پرونده فساد بزرگ بانکی(معروف به سه هزارمیلیاردی) اعلام و پرونده را به دادگاه صادرکننده احکام بدوی ارسال نمود.

براساس آراء صادره از سوی شعبه سوم دیوانعالی کشور:

1- احکام اعدام و جزای نقدی متهمین ردیف اول تا چهارم این پرونده تائید شده است.

2- حکم حبس ابد و جزای نقدی رئیس بانک ملی شعبه کیش تائید شده است.

3- حکم حبس ابد معاون بانک صادرات گروه ملی صنعتی شعبه اهواز نقض و به شعبه هم عرض برای رسیدگی ارجاع شده است.

4- حکم حبس ده سال و انفصال و شلاق و جزای نقدی واسترداد وجوه مأخوذه دوتن از معاونین سابق وزیر (که یکی از آنان رئیس سابق سازمان ایمیدرو می باشد) و همچنین دوتن از مدیران کل وزارت راه تأئید شده است.

5- احکام مربوط به مسائل مالی و حبس چندنفر ازمتهمین نقض و برای رسیدگی به شعبه هم عرض دادگاه انقلاب ارجاع شده است.

در پایان به اطلاع می رساند که روند رسیدگی و جزئیات بیشتر سایر احکام پرونده فساد بزرگ مالی و بانکی فردا در چهل وچهارمین نشست خبری سخنگوی محترم قوه قضائیه به اطلاع می رسد.