هند در صدد ممنوعيت تكثير سلاحهاي هسته اي و انتقال تكنولوژي موشكي به ديگر كشورهاست

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه،"پراناب موخرجي"Pranab Mukherjee، وزير دفاع هند در شب هفدهمين سالگرد آزمايش يك سري از تسليحات- از جمله تجهيزات گرما هسته اي 45 مگاتن- لايحه اي را در مورد تسليحات كشتار جمعي و سيستم انتقال و گسترش اين نوع سلاحها ، به پارلمان ارائه داده است.

موخرجي اعلام كرد:اين لايحه كه در صورت پشتيباني دومجلس هند، تصويب و به مرحله اجرا گذارده خواهد شد مجموعه قوانيني را بر اساس تعهد هند به ممانعت از تكثير سلاحهاي هسته اي ايجاد خواهد كرد.

وي افزود:"مفاد اين قانون در خصوص صادرات، انتقال و انتقال مجدد تكنولوژي، ترانزيت و انتقال مواد هسته اي، تجهيزات يا تكنولوژي مربوط به تسليحات كشتار جمعي يا وسايل انتقال اين نوع تجهيزات مي باشد".

بيانيه اي كه به همراه اين لايحه به پارلمان ارائه گرديد مي گويد:"ازديد وضعيت هند به عنوان يك كشور هسته اي و تعهدات اين كشور ، ارائه اين لايحه به مجلس ضروري به نظر مي رسيد".

گرچه مقامات هند سعي دارند اقدام اخير خود را در پاسخ به درخواست مقامات آمريكائي و آژانس بين المللي انرژي اتمي توجيه كنند ليكن به نظر مي رسد با توجه به وضعيت پاكستان وتمركزآمريكا و آژانس بر اسلام آباد ، دهلي نو سعي دارند به عنوان كشوري كه پيمان منع تكثير سلاحهاي هسته اي را امضاء نكرده است از اين اقدام، به عنوان اقدامي تبليغاتي بهره ببرد.