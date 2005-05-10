برخورد با مديران نالايق در دستور كار دولت اصولگرايان است

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، دكتر توكلي در ديدار با محمد تقي واعظي نماينده ولي فقيه و امام جمعه شهرستان زنجان، برخورد با مديران نالايق را در دستور كار دولت اصولگرايان اعلام كرد.

در اين ديدار، واعظي تهاجم فرهنگي در كشور را خطرناك خواند و گفت : تهاجم فرهنگي كه امروزه در كشور وجود دارد خطرناك ترين نوع تهاجم و برخورد با اين گونه تهاجمات توسط مسئولان امري ضروري است.

وي كناره گيري توكلي از نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري را عين اصولگرايي دانست و گفت شما فردي غير قابل انكار هستيد و اين فداكاري اصولگرايانه شما در تاريخ و حافظه مردم و انقلاب خواهند ماند.

امام جمعه زنجان از عملكرد مسئولان با عنوان بهترين و اثرگذارترين كار فرهنگي ياد كرد و گفت : اگر عملكرد مسئولان اسلامي و مردمي باشد مي توان كشور را به يك قلعه غير قابل فتح براي دشمن تبديل كرد و اسلام و نظام و آموزه هاي ديني را در قلب مردم جاي داد و اگر غير از اين باشد هزاران جلد كتاب حاوي پيامهاي ديني و فرهنگي كاري ساخته نيست.

رييس مركز پژوهشهاي مجلس در ادامه ديدار خود با مردم استان زنجان در جمع جوانان مسجد امير المومنين شهرستان زنجان حاضر شد و شرايط و اوضاع سياسي حال حاضر كشور را برايشان بازگو كرد. وي از جوانان ساخت كه در پاي صندوقهاي راي آماده شوند و صحنه انتخابات را پر شور نشان دهند.