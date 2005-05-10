۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۱۶:۳۶

دكتر توكلي در ديدار با امام جمعه زنجان:

برخورد با مديران نالايق در دستور كار دولت اصولگرايان است

دكتر احمد توكلي رييس مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي برخورد با برخي از مديران را به دليل سوءاستفاده از موقعيت شغلي لازمه دولت آينده برشمرد و افزود: اگر ما با برخي از مديران كه از موقعيت شغلي و مكاني خود سوءاستفاده مي كنند، برخورد كنيم ديگران حساب كار دستشان خواهد آمد.

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، دكتر  توكلي در ديدار با محمد تقي واعظي نماينده ولي فقيه و امام جمعه شهرستان زنجان، برخورد با مديران نالايق را در دستور كار دولت اصولگرايان اعلام كرد.

در اين ديدار، واعظي تهاجم فرهنگي در كشور را خطرناك خواند و گفت : تهاجم فرهنگي كه امروزه در كشور وجود دارد خطرناك ترين نوع تهاجم و برخورد با اين گونه تهاجمات توسط مسئولان امري ضروري است.

وي كناره گيري  توكلي از نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري را عين اصولگرايي دانست و گفت شما فردي غير قابل انكار هستيد و اين فداكاري اصولگرايانه شما در تاريخ و حافظه مردم و انقلاب خواهند ماند.

امام جمعه زنجان از عملكرد مسئولان با عنوان بهترين و اثرگذارترين كار فرهنگي ياد كرد و گفت : اگر عملكرد مسئولان اسلامي و مردمي باشد مي توان كشور را به يك قلعه غير قابل فتح براي دشمن تبديل كرد و اسلام و نظام و آموزه هاي ديني را در قلب مردم جاي داد و اگر غير از اين باشد هزاران جلد كتاب حاوي پيامهاي ديني و فرهنگي كاري ساخته نيست.

رييس مركز پژوهشهاي مجلس در ادامه ديدار خود با مردم استان زنجان در جمع جوانان مسجد امير المومنين شهرستان زنجان حاضر شد و شرايط و اوضاع سياسي حال حاضر كشور را برايشان بازگو كرد. وي از جوانان ساخت كه در پاي صندوقهاي راي آماده شوند و صحنه انتخابات را پر شور نشان دهند.

کد مطلب 181813

