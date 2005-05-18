۲۸ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۱۳:۰۸

/ تازه هاي ادب / به قلم محمد علي مجاهدي

جلد دوم " در محضر لاهوتيان " منتشر مي شود

محمد علي مجاهدي - شاعر و محقق ادبيات آئيني ، جلد دوم " در محضر لاهوتيان " را به زودي منتشر مي كند .

به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، اين كتاب توسط نشرلاهوت منتشر مي شود . اين گزارش حاكي است جلد اول اين كتاب در اسفند ماه 1380 به چاپ رسيده بود كه تا امروز 9 بار تجديد چاپ شده است ودر4500 نسخه منتشرشده است .

 

