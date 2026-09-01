به گزارش خبرنگار مهر، مهدی هنری ظهر سهشنبه در جمع اصحاب رسانه اظهار کرد: حضور رهبر شهید انقلاب در فردوس پس از زلزله سال ۱۳۴۷، آغازگر حرکتی جهادی و مردمی بود که امروز به عنوان الگویی در عرصه خدمترسانی مورد توجه قرار گرفته و ۱۳ شهریور نیز به عنوان «روز ملی حرکتهای جهادی و امداد مردمی» در تقویم رسمی جمهوری اسلامی ایران ثبت شده است.
رئیس سازمان بسیج سازندگی خراسان جنوبی با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب بر گسترش حرکتهای جهادی و نقشآفرینی مردم، گفت: مردمیسازی و تقویت گروههای جهادی در اولویت برنامههای بسیج و سپاه قرار دارد و تلاش میشود با سازماندهی ظرفیتهای مردمی، نقش و سهم بیشتری برای مردم در عرصه خدمترسانی، پیشرفت و آبادانی کشور تعریف شود.
هنری ادامه داد: اجلاسیه محوری امسال با عنوان «اجلاسیه ملی شهدای جهاد و خدمت» روز پنجشنبه ۱۲ شهریورماه در شهرستان فردوس برگزار میشود و خانواده تعدادی از شهدای جهادگر از سراسر کشور نیز در این برنامه حضور خواهند داشت.
رئیس سازمان بسیج سازندگی خراسان جنوبی افزود: سخنران اصلی این اجلاسیه، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی کشور خواهد بود و تلاش شده از ظرفیت دستگاهها، نهادها، هنرمندان و فعالان فرهنگی و رسانهای نیز برای برگزاری این رویداد استفاده شود.
فعالیت دبیرخانه رویداد ملی «جهاد مقدس» در فردوس
هنری با اشاره به تشکیل دبیرخانه رویداد ملی «جهاد مقدس» در خراسان جنوبی، گفت: این دبیرخانه در شهرستان فردوس مستقر شده و برنامهریزی شده فعالیتهای آن به صورت مستمر در طول سال ادامه داشته باشد.
وی افزود: برنامههای مختلفی تا سالگرد حضور رهبر معظم انقلاب در فردوس در پایان سال و پس از آن پیشبینی شده و خراسان جنوبی به عنوان خاستگاه حرکتهای جهادی، نقش خود را در تقویت و گسترش این تفکر در سطح کشور دنبال خواهد کرد.
هنری ادامه داد: برنامهریزیهایی نیز برای توسعه ابعاد ملی و بینالمللی این جریان در سالهای آینده انجام شده است تا فرهنگ جهادی و خدمترسانی با نگاه مقاومت پیوند خورده و زمینه معرفی این الگو در دیگر کشورها نیز فراهم شود.
آغاز رزمایش «جهادگران فاطمی ۶» از فردوس
هنری از آغاز رزمایش «جهادگران فاطمی ۶» با عنوان «جهاد مقدس» خبر داد و گفت: آغاز رسمی این رزمایش روز پنجشنبه ۱۲ شهریورماه از شهرستان فردوس اعلام خواهد شد و همزمان گروههای جهادی در سراسر کشور فعالیتهای خدمترسانی خود را آغاز میکنند.
وی گفت: تاکنون ۸۴۴ گروه جهادی برای اجرای برنامههای خدمترسانی در استان اعلام آمادگی کردهاند و بیش از ۱۰ هزار و ۱۲۸ جهادگر در این برنامهها نقشآفرینی خواهند داشت.
هنری افزود: هدف از اجرای این رزمایش، افزایش رضایت مردم، امیدآفرینی، تقویت مشارکت اجتماعی و استفاده از ظرفیت افرادی است که آمادگی خود را برای حضور در عرصههای خدمترسانی اعلام کردهاند.
رویداد ملی تولید محتوای «جهاد مقدس»
رئیس سازمان بسیج سازندگی خراسان جنوبی از آغاز رویداد ملی تولید محتوای «جهاد مقدس» از ۱۲ شهریورماه خبر داد و گفت: فراخوان این رویداد به صورت کشوری منتشر میشود و علاقهمندان حدود سه ماه فرصت خواهند داشت آثار خود را ارسال کنند.
هنری افزود: این رویداد در بخشهای ادبی، دیداری و شنیداری برگزار میشود و قالبهایی همچون شعر، داستان، فیلمنامه، نمایشنامه، فیلم، مستند، کلیپ، نماهنگ، عکس، سرود، موسیقی، پادکست و قطعات صوتی را شامل میشود.
وی گفت: هدف از این رویداد، الگوسازی از سیره جهادی رهبر معظم انقلاب، امیدآفرینی در جریان نهضت جهادی و تولید آثار جدید با محوریت فرهنگ جهاد و خدمت است.
هنری افزود: کتاب «دوباره فردوس» یکی از محورهای اصلی این رویداد است و تلاش میشود بر اساس محتوای آن، آثار جدیدی در قالب کتاب، داستان، فیلم، نمایشنامه و دیگر تولیدات رسانهای تولید شود.
هنری از آمادهسازی مجموعه جدیدی از تصاویر و محتواهای مرتبط با حضور رهبر معظم انقلاب در فردوس با همکاری دفتر حفظ و نشر آثار ایشان خبر داد و گفت: این مجموعه در روز ۱۲ شهریور رونمایی میشود.
وی افزود: تولید کلیپهای کوتاه با استفاده از هوش مصنوعی و همچنین پادکست ۱۳ قسمتی «از آوار تا آسمان» از دیگر تولیدات مرتبط با این رویداد است که توسط گروههای جهادی استان تهیه شده یا در حال آمادهسازی است.
برپایی نمایشگاههای اقتصادی و محتوایی در فردوس
رئیس سازمان بسیج سازندگی خراسان جنوبی گفت: همزمان با برگزاری اجلاسیه، چند نمایشگاه نیز در فردوس برپا میشود که یکی از آنها نمایشگاه اقتصاد و توانمندیهای مردمی با حضور بیش از ۱۰۰ تولیدکننده از فردوس و شهرستانهای اطراف است.
وی افزود: نمایشگاه مصور از حضور رهبر معظم انقلاب در مناطق و مکانهای تاریخی مرتبط با زلزله فردوس و آغاز حرکتهای جهادی نیز برگزار میشود.
هنری ادامه داد: نمایشگاه محتوایی و عکس از عملکرد چند ساله حرکتهای جهادی نیز در محل مصلای فردوس برپا خواهد شد.
وی گفت: همچنین با حضور خانواده شهدا و جمعی از فعالان رسانهای، برنامههای روایتگری از مکانهای حضور رهبر معظم انقلاب در فردوس برگزار میشود تا زمینه تولید و انتشار محتوای جدید در این حوزه فراهم شود.
دومین دوره نشان ملی فردوس در تهران
هنری از برگزاری دومین دوره «نشان ملی فردوس» به صورت سراسری در تهران خبر داد و گفت: تاریخ پیشنهادی برای برگزاری این رویداد ۱۸ شهریورماه است.
وی افزود: فرآیند داوری مرحلههای مختلف در حال نهایی شدن است و برگزیدگان مرحلههای استانی که در قالب «جایزه فردوس» معرفی شدهاند، به مرحله کشوری راه یافتهاند.
رئیس سازمان بسیج سازندگی خراسان جنوبی گفت: در این رویداد برترین گروههای جهادی و جهادگران کشور معرفی خواهند شد و «نشان ملی فردوس» به برگزیدگان اعطا میشود.
وی همچنین از برنامهریزی برای برگزاری رویدادهای علمی، پژوهشی و گفتمانی با همکاری حوزه علمیه خراسان و دانشگاه علوم اسلامی رضوی خبر داد و گفت: برنامهریزی شده است تا پایان سال، رویدادهای مختلفی با محوریت اقتصاد مقاومتی، تبیین شعار سال و مباحث گفتمانی برگزار شود.
خدمات جهادگران در یک سال گذشته
هنری در ادامه با تشریح بخشی از عملکرد گروههای جهادی خراسان جنوبی در یک سال گذشته گفت: جهادگران استان از ابتدای جنگ و با حضور گسترده مردم در میدانها، فعالیتهای خدمترسانی خود را در حدود ۱۴۰ نقطه آغاز کردند و هماکنون نیز بیش از ۴۰ نقطه در استان به صورت مستمر میزبان فعالیتهای جهادی و مردمی است.
وی افزود: در مراسم تشییع پیکر رئیسجمهور شهید در مشهد مقدس، حدود ۸۴۰ جهادگر خراسان جنوبی در حوزههایی مانند اسکان، پذیرایی و پخت نان فعالیت داشتند و حدود ۷۰ گروه جهادی نیز در مشهد و مسیرهای منتهی به این شهر خدمترسانی کردند.
رئیس سازمان بسیج سازندگی خراسان جنوبی ادامه داد: بیش از ۳۰ گروه جهادی استان نیز همزمان با ایام اربعین حسینی در خدمترسانی به زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) حضور داشتند.
وی با اشاره به فعالیت گروههای جهادی در دوران جنگ گفت: مجموع کمکهای نقدی و غیرنقدی جمعآوری شده توسط مردم و جهادگران در این مدت به بیش از ۶۰ میلیارد تومان رسید.
مرمت ۳۲۰ واحد مسکونی
هنری گفت: ۲۸۵ جهادگر خراسان جنوبی در بازهای حدود یک و نیم تا دو ماه در مناطق آسیبدیده از جنگ در استانهای تهران و البرز حضور یافتند.
وی افزود: این گروهها در مجموع در مرمت و بهسازی ۳۲۰ واحد مسکونی نقشآفرینی کردند که بخش عمده این واحدها در تهران و بخشی نیز در استان البرز قرار داشت.
رئیس سازمان بسیج سازندگی خراسان جنوبی گفت: ارزش کمک گروههای جهادی استان در زمینه بهسازی این واحدهای مسکونی بیش از ۶۵ میلیارد ریال بود.
وی با اشاره به حضور گروههای تخصصی و استادکاران در این طرح، افزود: حضور نیروهای دانشجویی در کنار استادکاران، علاوه بر خدمترسانی، فرصت مناسبی برای کسب تجربه و آموزش مهارتهای تخصصی فراهم کرد.
هنری گفت: بازخورد خانوادههای آسیبدیده از عملکرد جهادگران خراسان جنوبی مثبت بود و مردم از دقت و کیفیت خدمات ارائه شده رضایت داشتند.
ارزش ۵۹ میلیارد تومانی خدمات جهادگران
وی با اشاره به جمعبندی خدمات گروههای جهادی در یک سال گذشته گفت: ارزش ریالی خدمات ارائه شده توسط جهادگران خراسان جنوبی در نقاط مختلف، بیش از ۵۹ میلیارد تومان برآورد شده است.
هنری افزود: بخش قابل توجهی از نیروهای فعال در این عرصه نیز از جمله افرادی بودند که به تازگی به جریان خدمترسانی و فعالیتهای جهادی پیوستهاند.
رئیس سازمان بسیج سازندگی خراسان جنوبی با اشاره به فعالیت گروههای جهادی در حوزه بهسازی مدارس گفت: با استفاده از ظرفیت طرح شهید عجمیان، آموزش و پرورش، خیران و گروههای جهادی، تاکنون حدود ۱۳۰ مدرسه در خراسان جنوبی بهسازی و زیباسازی شده است.
وی افزود: برنامهریزی شده است تا پایان رزمایش و حداکثر تا ششم مهرماه، تعهدات پیشبینی شده در این زمینه تکمیل و حتی فراتر از برنامه اولیه اجرا شود.
هنری گفت: گروههای تخصصی در حوزه رنگآمیزی و بهسازی مدارس در شهرستانهای مختلف تجهیز شدهاند و هماکنون ۸۵ گروه جهادی به صورت تخصصی در زمینه زیباسازی مدارس فعالیت میکنند.
رئیس سازمان بسیج سازندگی خراسان جنوبی افزود: در کنار جهادگران، از ظرفیت دانشآموزان مدارس نیز استفاده میشود تا علاوه بر بهسازی محیط آموزشی، زمینه آموزش مهارت و فعالیتهای تربیتی نیز فراهم شود.
وی افزود: اعتبارات تملک دارایی در اختیار مجموعه بسیج و بسیج سازندگی استان حدود ۶۵ میلیارد تومان بوده، اما با استفاده از ظرفیتهای ملی، خیران و کمکهای مردمی، از ابتدای سال گذشته تاکنون بیش از ۹۰۱ میلیارد تومان منابع خارج از اعتبارات استانی جذب شده است.
وی گفت: بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان از این منابع نیز از طریق خیران خارج از استان تأمین شده و تلاش میشود از ظرفیت خیران برای اجرای پروژههای آب کشاورزی، آب شرب و دیگر نیازهای زیرساختی استان بیش از گذشته استفاده شود.
هنری با تأکید بر نقش اعتماد و مشارکت مردم در توسعه فعالیتهای جهادی اظهار کرد: بخش مهمی از خدمات و منابع بسیج سازندگی با تکیه بر کمکها و مشارکتهای مردمی تأمین شده است و هرچه حضور مردم در اجرای برنامهها تقویت شود، دستیابی به اهداف پیشرفت، آبادانی و تمدنسازی نیز با سرعت بیشتری محقق خواهد شد.
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