ناصر تقوايي در جشنواره جشنواره ها - يادگار

به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر" به نقل از ستاد خبري جشنواره جشنواره ها - يادگار، " ناصر تقوايي " ، " محمد رضا مقدسيان " ، "دكتر احمد ضابطي جهرمي "و " مرتضي رزاق كريمي " داوران سومين دوره جشنواره يادگار را تشكيل مي دهند .

برنامه جشنواره جشنواره ها- يادگار از بيست و هشت اردي بهشت الي سوم خرداد در سينماتك موزه و سالن سينماي مركز فرهنگي هنري صبا برگزار مي شود.

سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، شبكه اول سيما با همكاري انجمن تهيه كنندگان سينماي مستند و انجمن مستند سازان ، فرهنگستان هنر ، موزه هنرهاي معاصر تهران ، انجمن فيلم كوتاه و موسسه هنرنماي پارسيان اين جشنواره را برگزار مي كنند.