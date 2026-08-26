حریق آسانسور در کرج ؛ هشت نفر نجات یافتند

وی ادامه داد: آتش نشانان موفق شدند در کمترین زمان ممکن با قطع جریان برق محل حادثه و مهار آتش سوزی از سرایت آتش به واحدهای مسکونی داخل ساختمان جلوگیری کنند.

قدمی گفت : در این حادثه هشت نفر از ساکنان در میان دود ناشی از آتش سوزی در طبقات مختلف ساختمان گرفتار شده بودند که توسط آتش نشانان به خارج از محل آتش سوزی انتقال یافتند.

معاون عملیات و امور ایستگاههای سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج افزود: ۱۱ نیروی عملیاتی به همراه ۲ دستگاه خودرو امدادی از۲ ایستگاه آتش نشانی به محل حادثه اعزام شدند.

وی بیان کرد: علت دقیق آتش سوزی در دست بررسی است.