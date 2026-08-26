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۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۴۵

حریق آسانسور در کرج ؛ هشت نفر نجات یافتند

حریق آسانسور در کرج ؛ هشت نفر نجات یافتند

کرج- معاون سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج از آتش کابین آسانسور در یک ساختمان مسکونی هفت‌طبقه در کرج خبر داد و گفت: هشت نفر گرفتار در میان دود حریق نجات یافتند.

به گزارش خبرگزاری مهر سعید قدمی در این زمینه گفت: این حادثه بامداد امروز در آسانسور یک ساختمان هفت‌طبقه در منطقه محمود آباد کرج رخ داد که بلافاصله نیروهای عملیاتی از ۲ ایستگاه‌ به محل حادثه اعزام شدند.

وی ادامه داد: آتش نشانان موفق شدند در کمترین زمان ممکن با قطع جریان برق محل حادثه و مهار آتش سوزی از سرایت آتش به واحدهای مسکونی داخل ساختمان جلوگیری کنند.

قدمی گفت : در این حادثه هشت نفر از ساکنان در میان دود ناشی از آتش سوزی در طبقات مختلف ساختمان گرفتار شده بودند که توسط آتش نشانان به خارج از محل آتش سوزی انتقال یافتند.

معاون عملیات و امور ایستگاههای سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج افزود: ۱۱ نیروی عملیاتی به همراه ۲ دستگاه خودرو امدادی از۲ ایستگاه آتش نشانی به محل حادثه اعزام شدند.

وی بیان کرد: علت دقیق آتش سوزی در دست بررسی است.

کد مطلب 6928399

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