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۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۴۲

حرکت به سوی توسعه گردشگری در لرستان ضروری است

حرکت به سوی توسعه گردشگری در لرستان ضروری است

خرم آباد- نماینده ولی فقیه در لرستان گفت: لرستان سرزمینی چهارفصل است و توسعه گردشگری در این دیار نقش موثری در ارتقای اقتصاد کشور و استان دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید احمدرضا شاهرخی پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه شورای اداری لرستان با حضور سیدرضا صالحی امیری وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های گردشگری استان تاکید کرد و اظهارداشت: گردشگری عامل رشد و توسعه در جهان امروز است.

وی با اشاره به درآمد بالای فعالیت های حوزه گردشگری در جهان گفت: باید به سمت توسعه گردشگری در ایران و به تبع در لرستان حرکت کرد.

نماینده ولی فقیه در لرستان ادامه‌داد: لرستان سرزمینی چهارفصل است و توسعه گردشگری در این دیار نقش موثری در ارتقای اقتصاد کشور و استان دارد.

حجت الاسلام شاهرخی با تاکید بر اینکه همه چیز برای توسعه گردشگری در لرستان فراهم است و گردشگری سلامت و زیارتی نیز در این زمینه دارای ظرفیت های ویژه‌ای هستند؛ خاطرنشان کرد: لرستان به دلیل برخورداری از طبیعت متنوع، آثار تاریخی و فرهنگی، جاذبه‌های مذهبی و ظرفیت‌های ویژه در حوزه سلامت، از توان بالایی برای تبدیل‌شدن به یکی از مقاصد مهم گردشگری برخوردار است و استفاده صحیح از این فرصت می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد اشتغال، افزایش درآمد و رونق اقتصادی در استان باشد.

نماینده ولی فقیه در لرستان با بیان اینکه ظرفیت‌های موجود برای جهش گردشگری در استان کم نیست، تصریح کرد: در کنار معرفی جاذبه‌های گردشگری، باید زیرساخت‌های مورد نیاز نیز متناسب با این ظرفیت‌ها توسعه پیدا کند تا امکان حضور بیشتر گردشگران داخلی و خارجی و بهره‌مندی اقتصادی استان از این صنعت فراهم شود.

حجت الاسلام شاهرخی افزود: پیگیری برقراری پروازها و اتصال راه‌آهن خرم‌آباد- دورود به راه‌آهن اندیمشک بسیار ضروری است که امیدواریم مجمع نمایندگان استان در این زمینه اقدام ویژه داشته باشند.

کد مطلب 6928393

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