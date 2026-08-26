حرکت به سوی توسعه گردشگری در لرستان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، سید احمدرضا شاهرخی پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه شورای اداری لرستان با حضور سیدرضا صالحی امیری وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های گردشگری استان تاکید کرد و اظهارداشت: گردشگری عامل رشد و توسعه در جهان امروز است.

وی با اشاره به درآمد بالای فعالیت های حوزه گردشگری در جهان گفت: باید به سمت توسعه گردشگری در ایران و به تبع در لرستان حرکت کرد.

نماینده ولی فقیه در لرستان ادامه‌داد: لرستان سرزمینی چهارفصل است و توسعه گردشگری در این دیار نقش موثری در ارتقای اقتصاد کشور و استان دارد.

حجت الاسلام شاهرخی با تاکید بر اینکه همه چیز برای توسعه گردشگری در لرستان فراهم است و گردشگری سلامت و زیارتی نیز در این زمینه دارای ظرفیت های ویژه‌ای هستند؛ خاطرنشان کرد: لرستان به دلیل برخورداری از طبیعت متنوع، آثار تاریخی و فرهنگی، جاذبه‌های مذهبی و ظرفیت‌های ویژه در حوزه سلامت، از توان بالایی برای تبدیل‌شدن به یکی از مقاصد مهم گردشگری برخوردار است و استفاده صحیح از این فرصت می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد اشتغال، افزایش درآمد و رونق اقتصادی در استان باشد.

نماینده ولی فقیه در لرستان با بیان اینکه ظرفیت‌های موجود برای جهش گردشگری در استان کم نیست، تصریح کرد: در کنار معرفی جاذبه‌های گردشگری، باید زیرساخت‌های مورد نیاز نیز متناسب با این ظرفیت‌ها توسعه پیدا کند تا امکان حضور بیشتر گردشگران داخلی و خارجی و بهره‌مندی اقتصادی استان از این صنعت فراهم شود.

حجت الاسلام شاهرخی افزود: پیگیری برقراری پروازها و اتصال راه‌آهن خرم‌آباد- دورود به راه‌آهن اندیمشک بسیار ضروری است که امیدواریم مجمع نمایندگان استان در این زمینه اقدام ویژه داشته باشند.