به گزارش خبرنگار مهر، نتایج دوره بدون آزمون دکتری تخصصی ۱۴۰۵ (ویژه استعدادهای درخشان) دانشگاه آزاد اسلامی، در سامانه اعلام نتایج مرکز سنجش، پذیرش و فارغ التحصیلی به نشانی www.azmoon.org قرار گرفته است.

داوطلبان می توانند با مراجعه سامانه این مرکز به نشانی www.azmoon.org از نتیجه خود مطلع شوند.

ثبت نام در سامانه جامع پذیرش از ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه ۴ شهریور آغاز شده است و پذیرفته شدگان دوره دکتری تخصصی بدون آزمون می توانند با مراجعه به سامانه جامع پذیرش به آدرس paziresh.iau.ir نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.