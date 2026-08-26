نقش مهم و راهبردی کادر درمان در حفظ توان و آمادگی رزمندگان

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ خلبان یوسف قربانی، معاون هماهنگ‌کننده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران، در جمع پزشکان اداره بهداشت و درمان نیروی زمینی ارتش، ضمن تبریک و گرامیداشت روز پزشک، به جایگاه ویژه پزشکیان در سراسر جهان اشاره و اظهار کرد: پزشکان در سراسر جهان از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند؛ چرا که دانش و تخصص آنان مستقیماً در مسیر حفظ و نجات جان انسان‌ها قرار دارد و این مسئولیت، جایگاهی ارزشمند و خطیر به آنان بخشیده است.

وی درباره جایگاه و مأموریت ویژه پزشکان نظامی نیز بیان کرد: پزشک نظامی علاوه بر برخورداری از دانش و مهارت‌های تخصصی پزشکی، به واسطه حضور در ساختار نیروهای مسلح و مواجهه با مأموریت‌های خاص، مسئولیت‌های مضاعف و متفاوتی بر عهده دارد و باید بتواند در شرایط سخت و بحرانی نیز وظیفه خود را با دقت، سرعت و روحیه ایثارگری به انجام برساند.

معاون هماهنگ‌کننده نیروی زمینی ارتش با قدردانی از عملکرد پزشکان و کادر درمان نیروهای مسلح در دوران همه‌گیری کرونا، خاطرنشان کرد: پزشکان نظامی در دوران کرونا با مدیریت جهادی و تلاش شبانه‌روزی، مأموریت خود را به بهترین شکل انجام دادند و با حضور مؤثر در عرصه خدمت‌رسانی، نقش ارزشمندی در کمک به مردم و مدیریت این شرایط دشوار ایفا کردند.

امیر سرتیپ خلبان قربانی، اعتماد بیماران را مهم‌ترین سرمایه یک پزشک دانست و تصریح کرد: پزشکی تنها یک حرفه و دانش تخصصی نیست؛ بلکه رابطه‌ای عمیق بر پایه اعتماد میان پزشک و بیمار شکل می‌گیرد و پزشکان نظامی با تعهد، صداقت و احساس مسئولیت، این سرمایه ارزشمند را در جامعه به اثبات رسانده‌اند.

وی در ادامه با اشاره به سابقه درخشان بیمارستان‌ها و مراکز درمانی ارتش در عرصه دفاع از کشور، گفت: بیمارستان‌ها و مراکز درمانی ارتش در جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم در کنار رزمندگان و در خط مقدم خدمت‌رسانی حضور داشتند و کادر درمان ارتش با تمام توان و ظرفیت خود به میدان آمدند و در سخت‌ترین شرایط، مأموریت حفظ سلامت و جان رزمندگان را بر عهده گرفتند.

معاون هماهنگ‌کننده نیروی زمینی ارتش در خاتمه با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جامعه پزشکی و درمان، از مجاهدت‌ها و تلاش‌های پزشکان، پرستاران و تمامی کارکنان حوزه بهداشت و درمان نیروی زمینی ارتش در عرصه‌های مختلف خدمت‌رسانی قدردانی کرد و نقش آنان را در حفظ سلامت، توان و آمادگی رزمندگان، نقشی مهم و راهبردی دانست.