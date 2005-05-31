بانك مركزي: سهم فروشگاه هاي زنجيره اي از كل خرده فروشي كشور تنها 2/0 درصد است

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، درحالي كه يكي از اهداف ايجاد فروشگاه هاي زنجيره اي در كشور، ارايه خدمات بهتر به مردم و ارزان فروشي نسبت به بازار آزاد بوده است، اما هم اكنون اين فروشگاهها از اين اهداف اوليه خود دور شده اند و حتي اقدام به گران فروشي نيز مي كنند.

نمونه بارز اين امر در گزارش سازمان بازرسي و نظارت وزارت بازرگاني مبني بر گران فروشي فروشگاههاي زنجيره اي مشهود است.

براساس اين گزارش، نرخ منسوجات، خشكبار، كيف و كفش عرضه شده در فروشگاه زنجيره اي رفاه 15 تا 25 درصد بيشتر از سطح خرده فروشي است.

همچنين سود مشترك قابل دريافت فروشگاه هاي زنجيره اي 30 درصد در نظر گرفته شده در حالي كه مجموعه سود عمده فروشي و خرده فروشي مصوب هيات عالي نظارت بين حداقل 7 تا حدكثر 20 درصد است.

به گزارش مهر، بانك مركزي جمهوري اسلامي در بررسيهايي كه در اين باره داشته، به اين نتيجه رسيده است كه سهم خرده فروشي فروشگاههاي زنجيره اي از كل سهم خرده فروشي كشور حدود 2/0 درصد است، از اين رو، مي توان گفت، يكي از علل آن مناسب نبودن قيمت در اين فروشگاهها است.

در پايان اين گزارش بايد به اين نكته اشاره كرد كه فروشگاه هاي زنجيره اي نقش حائز اهميتي در نظام توزيع داشته و درصورت رعايت ضوابط مي توانند در تنظيم و تعديل قيمت در بازار تاثير قابل توجهي داشته باشند.