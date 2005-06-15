قانون معادن به زودي اصلاح مي شود

به گزارش مهر به نقل از روابط عمومي خانه معدن ايران، در اين گردهم آيي كه دست اندركاران بخش اكتشاف معدن اعم از خصوصي و دولتي حضور داشتند طرح استراتژي اكتشاف و چگونگي اصلاح قانون معادن جمهوري اسلامي ايران تشريح شد.

اين گزارش مي افزايد: غلامرضا حميدي اناركي دبير خانه معدن ايران ، ابراز اميدواري كرد كه در استراتژي اكتشاف راهكارهاي توسعه بخش معدن ديده شود و مسائل اداري ، مالي و مشكلات مربوط به تامين ماشين آلات مد نظر قرار گيرد.

او افزود: يكي از مهمترين چالش هاي بخش معدن ضعيف بودن فرهنگ معدن در جامعه است به طوري كه عدم شناخت كافي مردم و مسوولين و حتي برخي از اقتصاددانان باعث شده است تا نقش اين بخش كمرنگ تر در كشور نمايان گردد.

او از حاضران درجلسه خواست تا معدنكاران مشكلات و چالش هاي بخش معدن به ويژه بخش خصوصي را به خانه معدن ايران ارايه كنند تا اين تشكل معدني براي حل اين مشكلات گام هاي موثرتري بردارد.

مرتضي مومن زاده، عضو هيات رييسه كميته اكتشاف خانه معدن ايران نيز در اين گردهمايي گفت: بخش خصوصي درامر اكتشاف در كشورخيلي توانا نيست اما آنچه كه مشخص است اين بخش در چند سال آينده حرف هاي زيادي براي گفتن دارد وجايگاه واقعي خود را پيدا خواهد كرد .

طاهر احمدي نژاد عضو هيات مديره خانه معدن ايران نيز از اصلاح قانون معادن كشور خبر داد و افزود: قانون معادن اصلاح شده است وتا دو هفته آينده براي تصويب به هيات دولت فرستاده خوهد شد.

او گفت: 9 بند اصلاحيه در اين قانون در نظر گرفته شده بود كه 7 بند آن به تصويب معاونين و مديران وزارتخانه رسيد.

احمدي نژاد تشكيل شوراي عالي معادن را شاهكار اصلاح قانون معادن دانست و افزود: با تشكيل شوراي عالي معادن بسياري از مشكلات و اختلاف نظرات معدنكاران را اين شورا حل و فصل خواهد كرد و ديگر نيازي نيست تا مشكلات در دادگستري ها دنبال شود.

خاطرنشان كرد: كليه دست اندركاران بخش معدن كشور مي توانند نظرات و ديدگاههاي خود را در خصوص قانون معادن به خانه معدن ايران ارايه كنند تا قبل از فرستاده شدن اين قانون به هيات دولت نظرات آنها نيز تامين گردد.