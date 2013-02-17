ممنوعیت درخواست حمله هوایی از ناتو توسط نظامیان افغان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استاندارد، "حامد کرزای" رئیس جمهوری افغانستان طی حکمی نظامیان این کشور را از ارائه درخواست کمک از ناتو برای حمله هوایی به شبه نظامیان منع کرد.

به دستور رئیس جمهوری افغانستان از این پس نیروهای امنیتی این کشور حق ندارند از ناتو درخواست حمله هوایی علیه شبه نظامیان کنند. طبق این حکم که از امروز یکشنبه اجرایی می شود تحت هیچ شرایطی نظامیان افغان نباید وابسته به پشتیبانی نیروی هوایی ناتو باشند.

این دستور در پی کشته شدن شمار زیادی از زنان و کودکان بیگناه افغان در حملات هوایی ناتو از سوی رئیس جمهوری افغانستان صادر می شود. کرزی طی سخنانی که روز گذشته در آکادمی ارتش در کابل ایراد کرد گفت: نظامیان از خارجی ها کمک می خواهند و د راین میان کودکان در حملات هوایی کشته می شوند.

این در حالی است که در حمله هوایی روز چهارشنبه گذشته ناتو به منطقه ای در شرق افغانستان که به منظور هدف قرار دادن شبه نظامیان طالبان انجام شد، دست کم 10 غیرنظامی از جمله 5 کودک و 4 زن کشته شدند.

رئیس جمهوری افغانستان از این که نظامیان خارجی تا پایان سال 2014 این کشور را ترک می کنند ابراز خرسندی کرد و افزود نظامیان افغان برای تامین امنیت کشور نیازی به خارجی ها ندارند.