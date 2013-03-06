ضرورت استفاده از فضای مجازی برای پاسخ به شبهات/ انگیزه جوانان تمام نشدنی است

حجت الاسلام سید احمد میرعمادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت مجمع مشورتی جوانان دفتر نماینده ولی فقیه در لرستان اظهار داشت: مجموعه ای که در این مجمع گرد هم آمده اند یک مجموعه مخلص، کوشا و در خط ولایت هستند.

وی با بیان اینکه این مجموعه دارای اخلاص و صفای باطنی بوده و با علاقه مشغول به فعالیت هستند، افزود: این مجمع از ابتدای تشکیل به منظور پیگیری منویات رهبری در حوزه جوانان گام های موثری برداشته است.

مجمعی که به طور مستقیم توسط جوانان اداره می شود

حجت الاسلام میرعمادی با اشاره به موفقیت های متعدد اعضای مجمع مشورتی در صحنه های مختلف بیان داشت: هر کدام از این افراد در حوزه فعالیت خود از چهره های برتر هستند.

وی با تاکید بر اینکه اعضای مجمع مشورتی جوانان لرستان باید برای حضور در این مجمع و فعالیتهای آن ارزش قائل شوند، افزود: هر کسی که یک قدم خالصانه در مسیر رضای الهی بردارد خداوند پاداش آن را عطا خواهد کرد.

حجت الاسلام میرعمادی با بیان اینکه فعالیتهای ارزشمند این مجموعه مایه افتخار و مباهات است، عنوان کرد: همین که در قالب این مجمع مشورتی نزدیک به 30 جوان مشغول به فعالیت بوده و تحرک و جنب و جوش دارند نکته موثر و مثبتی است که زمینه بها دادن هر چه بیشتر به جوانان را فراهم می کند.

وی با بیان اینکه این مجمع به طور مستقیم توسط جوانان اداره می شود، عنوان کرد: حضور با نشاط و فعال جوانان در فعالیتهای مختلف مجمع نشان دهنده وجود انگیزه و همچنین احساس داشتن پشتوانه است.

مسئولیت سپاری به جوانان بسیار اهمیت دارد

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه فعالیت های این مجمع مشورتی زمینه ساز معرفی جوانان لرستانی و فعالیتهای این قشر در سطح ملی شده است، عنوان کرد: این تشکیلات امروز به عنوان الگویی در سطح کشور برای دیگر استانها مطرح است.

حجت الاسلام میرعمادی با تاکید بر اینکه باید با استمرار فعالیتهای این مجمع مشورتی الگو بودن آن را در کشور هر چه بیشتر نشان بدهیم، افزود: معرفی فعالیتهای جوانان لرستانی یک موضوع مهر و اثرگذار است.

وی تصریح کرد: فعالیت چنین مجموعه هایی در راستای بالا بردن معرفت جوانان، ایجاد نشاط در این قشر و همچنین میدان دادن به جوانان می تواند موثر باشد.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه مسئولیت سپاری به جوانان بسیار اهمیت دارد، عنوان کرد: در حال حاضر اعضای مجمع مشورتی جوانان لرستان در مسئولیت های مختلف ایفای نقش می کنند در حالیکه قبلا این گونه نبوده است.

حجت الاسلام میرعمادی با بیان اینکه مجمع مشورتی جوانان لرستان زمینه حضور جوانان در مسئولیتهای مختلف را فراهم کرده است، یادآور شد: میدان دادن به جوانان از جمله مسائل مورد تاکید رهبر حکیم و فرزانه انقلاب است.

ضرورت استفاده از فضای مجازی برای پاسخگویی به شبهات

وی در بخش دیگری از سخنان خود به حرکت جدید مجمع مشورتی جوانان دفتر نماینده ولی فقیه در لرستان در برگزاری گردهمایی فعالان فضای مجازی اشاره کرد و بیان داشت: با توجه به تاثیرگذاری فضای مجازی روی افکار عمومی و جهت دهی افکار مردم باید از این فضا برای تبیین هر چه بیشتر آرمانها و ارزشهای انقلاب استفاده کرد.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به استقبال جامعه از دیدگاههای نو و ایده های جدید، عنوان کرد: از سوی دیگر جوانان فعال در فضای مجازی علاقمند هستند که تشکیلاتی ضمن ارائه آموزشهای لازم، به عنوان پشتوانه آنها در فضای مجازی مسیر فعالیت آنها را تقویت و هدایت کند.

حجت الاسلام میرعمادی با تاکید بر ضرورت استفاده از فضای مجازی برای پاسخگویی به شبهات در زمینه های مختلف بیان داشت: امروز دشمن با استفاده از ابزارهای موجود در فضای مجازی شبهات زیادی را متوجه دستاوردهای انقلاب اسلامی، ولایت و رهبری و بصیرت مردم کرده است.

وی با تاکید بر ضرورت استفاده از همین فضا برای پاسخگویی به این شبهات افزود: مجموعه جوانان متعهد در فضای مجازی می توانند در راستای پاسخگویی به این شبهات دینی، فرهنگی، اعتقادی و ...گام بردارند.

استقبال و بازخورد گردهمایی در ابعاد مختلف

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد ایجاد آمادگی در جوانان برای پاسخگویی به این شبهه افکنی ها را از جمله اهداف این گردهمایی برشمرد و گفت: واکسینه کردن جوانان و ایجاد آمادگی برای مقابله با هجمه دشمن در فضای مجازی از دیگر اهدافی است که این گردهمایی و همچنین کمیته فضای مجازی مجمع مشورتی به دنبال آن است.

حجت الاسلام میرعمادی از فعالان فضای مجازی لرستان به عنوان یک مجموعه آماده برای دفاع از آرمانهای انقلاب و ارزشهای اسلامی یاد کرد و بیان داشت: این مجموعه در صورت تقویت و ارائه آموزشهای لازم می تواند گامهای موثری در راستای مقابله با هجمه دشمن بردارند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به بازخورد این گردهمایی در ابعاد مختلف اشاره کرد و بیان داشت: ثبت نام نزدیک به 400 فعال فضای مجازی در سایت گردهمایی خود گویای این حقیقت است که جوانان تشنه این گونه برنامه ها و فعالیتها هستند.

حجت الاسلام میرعمادی با بیان اینکه جوانان با استقبال از این گردهمایی نشان دادند که مجمع مشورتی جوانان دفتر نماینده ولی فقیه را از خودشان می دانند، ادامه داد: این مجمع مشورتی مجموعه ای از جنس خود جوانان است و یکی از دلایل استقبال از گردهمایی همین امر است.

وی با بیان اینکه جوانان زیادی به صورت حضوری، تلفنی، در حاشیه نماز جمعه و در محافل مختلف از برگزاری این گردهمایی ابراز خرسندی کرند، یادآور شد: ایجاد علاقمندی در جوانان برای عضویت و فعالیت در مجمع مشورتی جوانان دفتر نماینده ولی فقیه از دیگر نشانه های موفقیت این حرکت بوده است.

احترام به جوانان از عوامل استقبال از گردهمایی فعالان فضای مجازی

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد موفقیت این برنامه را ناشی از "ارج نهادن" به فعالیت های جوانان دانست و بیان داشت: احترام به جوانان و پرورش استعدادهای آنها از عوامل استقبال از این گردهمایی بوده است.

حجت الاسلام میرعمادی تصریح کرد: این حضور نشان می دهد که اگر کار علمی، کارشناسی و فرهنگی روی موضوعات مورد علاقه جوانان صورت گیرد، جوانان ایرانی با صفای باطن، فطرت پاک و صداقتی که دارند از برنامه ها استقبال می کنند.

وی عامل جذب جوانان به برنامه های مجمع مشورتی را صداقت، صمیمیت و سلامت نفسی دانست که در مجموعه وجود دارد و بیان داشت: در هر فعالیتی اخلاص شرط نخست است چرا که هیچ عملی برای رضای خداوند انجام نشد مگر اینکه خداوند پاسخ آن را داد.

ظرفیت جوانان برای برگزاری برنامه های جذاب و تاثیرگذار

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه این گردهمایی و دیگر برنامه های مجمع مشورتی نشان داد که این مجمع دارای طرح ها و برنامه های بزرگی است، افزود: این برنامه ها حکایت از ظرفیت جوانان برای برگزاری برنامه های نو، جذاب و تاثیرگذار در جامعه دارد.

حجت الاسلام میرعمادی با تاکید بر اینکه باید به جوانان اعتماد کرد چرا که انگیزه و نشاط جوانان تمام نشدنی است، یادآور شد: امید می رود این گردهمایی با توجه به اثرگذاری فضای مجازی بر افکار عمومی مردم و همچنین هجمه سنگین رسانه ای دشمن بتواند حرکت موثری در راستای مقابله با این دشمنی ها باشد.

وی با بیان اینکه این گردهمایی می تواند زمینه ساز ایجاد و تقویت یک لشکر سایبری برای دفاع از آرمانها و ارزشهای انقلاب باشد، افزود: امروزه نقش فضای مجازی برای مقابله با شبهات دشمن نقشی مهم و اساسی است.