ورود مجمع مشورتی جوانان لرستان به حوزه فضای مجازی اقدامی موثر است

حجت الاسلام قاسم متقی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به روایتی از حضرت علی(ع) بر ضرورت دشمن شناسی در شرایط کنونی تاکید کرد و اظهار داشت: دشمن شناسی علاوه بر روایات ائمه معصومین بارها در قرآن نیز مورد توجه قرار گرفته است.

وی با تاکید بر ضرورت شناخت دشمن و شیوه و تاکتیک دشمن، بیان داشت: از جمله معارف قرآنی است که انسان باید بیدار بوده و تاکتیک های دشمنان را به خوبی شناخته و هشیار باشد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد با بیان اینکه بیشترین تلاش دشمن امروز در حوزه جنگ نرم و فضای مجازی متمرکز شده است، عنوان کرد: بهترین دفاع نیز باید در این عرصه استفاده از همین فضای مجازی باشد.

بیش از هر زمانی ضرورت حضور متعهدانه در فضای مجازی احساس می شود

حجت الاسلام متقی نیا با تاکید بر اینکه باید از ابزار فضای مجازی برای مقابله با هجمه ها استفاده کرد، بیان داشت: امروز بیش از هر زمان دیگری ضرورت دفاع و حضور متعهدانه در این فضا احساس می شود.

وی تصریح کرد: از سوی دیگر برای پیشبرد اهداف انقلاب و ترویج ارزشهای اسلامی هم نیاز به استفاده از فضای مجازی و سایبری داریم.

امام جمعه موقت خرم آباد یادآور شد: حتی اگر فرض را بر این بگذاریم که هیچ تهدید خارجی وجود ندارد خود ما برای رسا بودن پیام انقلاب باید از این فضا استفاده کنیم.

هنوز مطالبات رهبری در زمینه ایجاد شورای عالی فضای مجازی محقق نشده است

حجت الاسلام متقی نیا در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ایجاد شورای عالی فضای مجازی در کشور اظهار داشت: تشکیل و راه اندازی این شورا به خاطر ضرورت ها و نیازهایی بود که مقام معظم رهبری به آن رسیدند.

وی با بیان اینکه راه اندازی این شورا در راستای یک نیاز و ضرورت سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اعتقادی بود، یادآور شد: همچنین ترکیبی که رهبر معظم انقلاب برای این شورا نیز انتخاب کردند نمایانگر یک نگاه جامع برای رفع نیاز موجود بود.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه بین خواسته ایشان و آنچه رخ داده همچنان فاصله زیادی وجود دارد، عنوان کرد: هنوز مسئولان باید تلاش کنند تا بخش های بیشتری از نگرانیها و دغدغه های ایشان را رفع کنند.

ضرورت ارائه آموزشهای تخصصی به جوانان فعال در فضای مجازی

حجت الاسلام متقی نیا همچنین در ادامه سخنان خود به به ورود مجمع مشورتی جوانان دفتر نمانده ولی فقیه در استان لرستان به حوزه فضای مجازی اشاره کرد و بیان داشت: این ورود به اعتقاد من یک حرکت به جا و مثبت بوده است.

وی با بیان اینکه برای استمرار و تاثیرگذاری این حرکت باید تشکیل هسته های بیشتری در داخل شهر و استان در دستور کار قرار گیرد، عنوان کرد: همچنین باید امکانات و نیازهای اولیه این شبکه در فضای مجازی به لحاظ محتوایی تامین شود.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد بر ضرورت ارائه آموزشهای لازم برای حضور موثر و متعهدانه در فضای مجازی تاکید کرد و بیان داشت: باید به هسته های تشکیل شده در این زمینه آموزشهای تخصصی داده شود.

حجت الاسلام متقی نیا تبادل تجربیات، هم افزایی و هم اندیشی با شبکه های فعال در استانهای دیگر را از دیگر راهکارهای افزایش تاثیر چنین حرکت هایی در فضای مجازی برشمرد.