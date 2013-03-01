به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید احمد میرعمادی شامگاه پنج شنبه در جلسه مجمع مشورتی جوانان دفتر نماینده ولی فقیه در لرستان با اشاره به برگزاری گردهمایی مدیران و فعالان فضای مجازی استان اظهار داشت: فضای مجازی یک فرصت و ظرفیت مناسب برای انتقال ارزشها و آرمانها انقلاب است.

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران با ماهیت دینی به دنبال حاکمیت اسلام در دنیاست، بیان داشت: یکی از بهترین راهکارها برای نفوذ انقلاب در دنیا استفاده از ظرفیت فضای مجازی است.

حجت الاسلام میرعمادی از حضور متعهدانه در فضای مجازی به عنوان یک ضرورت یاد کرد و بیان داشت: برای استفاده از این ظرفیت باید فعالان فضای مجازی را تقویت و هدایت کنیم.

وی با یادآوری اینکه بیداری اسلامی رخ داده در منطقه متاثر از انقلاب اسلامی ایران است، عنوان کرد: کشورها و ملت هایی که با پیام انقلاب اسلامی ایران راه خود را پیدا کرده اند نیازمند خوراک هستند که انتقال این مفاهیم و داشته ها از طریق فضای مجازی امکانپذیر است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد تصریح کرد: استفاده موثر از فضای مجازی در مسیر انتقال ارزشها و آرمانهای انقلاب یک هنر است و این هنر در نزد جوانان متعهد ایرانی وجود دارد.

حجت الاسلام میرعمادی با بیان اینکه تاکید ما در برگزاری گردهمایی مدیران و فعالان فضای مجازی بها دادن به جوانان لرستانی است، عنوان کرد: میدان دادن به جوانان برای اثبات توانمندیهایشان یک مسئله بسیار مهم است.

وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه سیاستی که استکبار علیه ایران در پیش گرفته است یک سیاست سه جانبه است، یادآور شد: تهدید اعم از نظامی و فرهنگی، اعمال تحریمهای اقتصادی و جنگ نرم راهبردی است که دشمن به کار گرفته است.

حجت الاسلام میرعمادی با بیان اینکه جنگ نرم دشمن باورها و اعتقادات ما را نشانه گرفته است، یادآور شد: در این شرایط طرح موضوع مذاکره از سوی آمریکا اقدامی در مسیر منحرف کردن افکار عمومی جهانیان است.

وی تصریح کرد: در چنین فضایی که دشمن با ابزارهای تبلیغاتی خود به دنبال تحت تاثیر قرار دادن افکار عمومی مردم دنیا است حضور جوانان متعهد و فعال در فضای مجازی و اطلاع رسانی صحیح می تواند گامی موثر در مسیر تنویر و روشنگری باشد.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه جوانان ایرانی توانمندی لازم برای هدایت افکار عمومی جهانیان را دارند، عنوان کرد: معرفی و انتقال ارزشها و آرمانهای انقلاب در شرایط کنونی به جهانیان از ضروریات است و این توانمندی به لحاظ فنی، علمی، تبلیغاتی و اطلاع رسانی در جوانان ایرانی وجود دارد.