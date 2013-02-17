ولایتی: کشتار مردم مظلوم کویته پاکستان انتقام شکست دول غربی و ارتجاع عرب در سوریه است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر ولایتی دبیر مجمع جهانی بیداری اسلامی در بیانه ای کشتار مردم مسلمان کویته پاکستان را محکوم کرد.

متن کامل این بیانیه به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

وَ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ

و آنانکه ظلم و ستم کردند به زودی خواهند دانست که به چه کیفر و عذابی بازگشت خواهند کرد(شعرا227)



دشمنان قسم خورده اسلام جهت دستیابی به مطامع و منافع دنیوی خود اقدام به طراحی های خطرناکی برای تسلط به شریانهای سیاسی و اقتصادی جهان اسلامی می کنند. یکی از این دسیسه ها ایجاد اختلاف و تفرقه افکنی در صفوف مسلمین است تا با

بهره گیری از سیاست اختلاف بینداز و حکومت کن بتوانند به اهداف پلید خود دست یابند.

درسالهای اخیر شاهد رشد فزاینده تروریسم افراطی در کشور برادر و دوست و مسلمان پاکستان بوده ایم که هر از چند گاهی اقدام به ترور نمازگزاران مساجد ، اماکن مقدس و انسانهای مومن، وارسته و بیگناه می نمایند که تنها جرم آنان مسلمانی است.

واقعه کشتار شیعیان کویته پاکستان واصل گردید و موجبات تاسف و اندوه هر انسان آزاده ای شد.

حادثه ی خونبار کویته پاکستان دل هر انسانی را به درد می آورد. کشتار بی رحمانه مردم مظلوم شهر کویته پاکستان توسط گروه های تروریست وهابی، چیزی نیست که به آسانی بتوان از کنار آن گذشت.

به راستی تروریست های وهابی با عقاید متحجرانه و قشری خود تحت حمایت آمریکا و رژیم صهیونیستی در پاکستان برای چه آتش می افروزند و تردیدی نیست که هداف از این فتنه سازمان یافته، ایجاد تفرقه در میان مسلمانان و تبدیل روح برادر دوستی، به

برادر کشی است تا به این طریق بتوانند به اربابان خود خوش خدمتی کرده و جیره و مواجب بیشتری را از آنان دریافت نمایند.

گسترش موج روزافزون بیداری اسلامی در منطقه و شکست طرح های خاورمیانه جدید آمریکا و شکست صهیونیزم بین الملل در جنگ هشت روزه فلسطین و ناکامی راهبرد دول غربی و ارتجاع عرب در ساقط کردن دولت و ملت سوریه باعث یاس و ناامیدی آنان گشته است و انتقام شکست های اخیر را با کشتار مردم مظلوم و بی گناه کویته پاکستان تلافی می نمایند تا توجه جامعه جهانی را به سمت دیگری هدایت نمایند.

دولت، ملت، جریانات، گروه ها و احزاب پاکستان می بایست در مقابل این فتنه فرقه گرایی دشمنان با بینش، بصیرت و آگاهی ایستادگی نموده و آنان را در دستیابی به اهداف پلیدشان ناکام سازند.

مجمع جهانی بیداری اسلامی ضمن محکوم کردن حوادث خونبار اخیر در کشور برادر و تسلیت آن به امت اسلامی ملت عزیز پاکستان ، بازماندگان و خانواده محترم جان باختگان، دستگیری و به مجازات رساندن عوامل این حادثه و برقراری امنیت کامل جانی و مالی برای شیعیان این کشور را از دولت پاکستان خواستار است.



والسلام

علی اکبر ولایتی

دبیر کل مجمع جهانی بیداری اسلامی

