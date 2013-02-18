«از هزاره ترنج» تلاش برای روایت زنانه از انسان معاصر است

نرگس باقری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به انتشار نخستین مجموعه شعر خود با عنوان «از هزاره ترنج» از سوی نشر مروارید اظهار داشت: این اثر مجموعهای از شعرهای آزاد من است که در آن آمیزهای از دغدغهها، فکرها، خواستها و خیالهایی روایت میشود که انسان معاصر به نوعی با آنها درگیر است و نگاه راوی این مجموعه سعی در شرح دادن آنها دارد.
وی افزود: «از هزاره ترنج» نخستین تجربه شعری من نیست، بلکه تنها احساس کردم زمان برای چاپ اولین مجموعه شعرم مناسب است. از من بسیار سئوال شده است که از چه زمانی شروع به سرایش شعر کردهام و من تنها پاسخی که میتوانم به این سئوال بدهم این است که شعر برای من از زمان مشخصی شروع نشده، من ناگهان خودم را در فضای شعر دیدم ولی هیچگاه زمان مشخصی را برای شعر گفتن مشخص نکردهام. شاید اگر درست بخواهم بگویم، کودکی و فضاهایی که در آن تجربه کردم و نیز تمام صداها و تصاویر و حتی اشعار کتابهای درسیام تا زمان تحصیل در دانشگاه، در ایجاد فضای ذهنی من در سرایش شعر نقش داشتهاند و آغاز سرایش شعر من هم زمانی پیوسته با همین رویدادهاست.
باقری در ادامه با اشاره به فضای اشعار این کتاب گفت: اشعار این کتاب را تنها نگاه اجتماعی ندارد، البته این اشعار شخصی هم نیست. شاید بهتر باشد بگویم این اشعار یک راوی زن کلی دارد که البته من روی زن بودنش تاکید داشتهام و این وجه را در سرودههایم پُررنگتر کردهام تا از زبان او خواستهها و نیازها و دغدغههای انسان معاصر را روایت کنم.
وی در ادامه از آماده انتشار کردن دومین مجموعه شعر خود نیز خبر داد و گفت: مجموعه شعر دوم من فضای متفاوتتری را برای مخاطب ترسیم میکند و تجربههای جدیدی برای من در فرم نمایشی ایجاد کرده است، ولی هنوز برای انتشار آن به نتیجه قطعی نرسیدهام. احتمالا تا سه یا چهار ماه آینده آن را به ناشر تحویل بدهم؛ کما اینکه مجموعه شعر «از هزاره ترنج» نیز پس از تحویل به ناشر یک سال و هشت ماه زمان برد تا منتشر شود.
مجموعه شعر «از هزاره ترنج» را انتشارات مروارید در 128 صفحه به تازگی منتشر کرده است.
نرگس باقری دارای مدرک دکتری زبان و ادبیات فارسی است و از وی تاکنون مقالات تخصصی متعددی در نشریات پژوهشی داخل و خارج از کشور منتشر شده است.
باقری در زمینه مطالعات پژوهشی در ادبیات داستانی زنان و همچنین در ادبیات کودک و نوجوان تالیفاتی دارد که از جمله آنها میتوان به کتاب «زنان در داستان» که از سوی نشر مروارید منتشر شده است و «باران را چه جوری ببافم؟» و «یک پرتقال کال کوچولو» که از سوی نشر هنر آبی منتشر شده، اشاره کرد.
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