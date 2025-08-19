به گزارش خبرنگار مهر، سارا طالبی مدیر مرکز راهبری و همآهنگی بانوان سازمان تبلیغات اسلامی در نشست هم اندیشی در حوزه فعالیتهای این مرکز با خبرنگاران گفت: ما طی یک سال گذشته تلاشهای متعددی را در حوزه فعالیتهای بانوان آغاز کردهایم. اگرچه هنوز به صورت کاملاً منسجم و ساختاریافته شکل نگرفته است، اما نشستها و برنامههایی برای بانوان فعال برگزار شده و امید داریم که این روند به صورت جدیتری ادامه یابد. از برخی دوستان و همکاران نیز که در این مسیر همراهی داشتهاند، سپاسگزاریم و امیدواریم این دغدغه مشترک هرچه سریعتر به نتیجه مطلوب برسد.
وی افزود: در مرکز، بر اساس الگوی سوم فعالیتهایمان را ساماندهی کردهایم و تلاش نمودهایم گفتمان خود را بر این اساس ارائه دهیم. یکی از محورهای مهم این رویکرد، بازتعریف نقش زن در عرصههای مختلف اجتماعی، فرهنگی و رسانهای بوده است. زمانی که مدیریت این مجموعه را بر عهده گرفتم، تصویر عمومی از زن مجاهد تنها در قالبی محدود مطرح میشد. در حالی که ما باور داریم زن میتواند هم در عرصه فکری و فرهنگی، هم در حوزه رسانه و هم در گفتوگو با مردم نقش مؤثر ایفا کند.
طالبی در ادامه بیان کرد: از همین رو بر توانمندسازی بانوان در «فناوری گفتوگو» و «فناوری روایت» تأکید داشتهایم و در این زمینه اقدامات متنوعی صورت گرفته است. برای نمونه در حوزه هنر، نمایشی با محوریت هویت مادران طراحی و اجرا شد. همچنین نشستها، رونمایی کتابها و همکاری با شاعران و هنرمندان در راستای تبیین نقش زنان در مقاومت و انقلاب اسلامی دنبال گردید. سرمایهگذاری در حوزه تئاتر و فعالیتهای هنری، با حمایت حوزه هنری، بخشی از این مسیر بوده است.
مدیر مرکز راهبری و همآهنگی بانوان سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به راه اندازی کمپین «مادران پرچمدار» گفت: با هدف تقویت فرهنگ احترام و محبت به پرچم ملی در خانوادهها و محلات آغاز شد. این حرکت در امتداد دغدغهای است که پس از جنگ تحمیلی مبنی بر تقویت نمادهای ملی و مردمی کلید خورد.
وی افزود: در زمینه آموزشی نیز دورههای «مجاهد» در ۳۰ استان کشور (و به همراه تهران، در مجموع ۳۱ استان) برگزار شده است. در این دورهها، مهارت گفتوگو، مخاطبشناسی و ارتباط مؤثر برای بانوان مبلغ آموزش داده میشود. همچنین شبکههای متنوعی از بانوان در حوزههای قرآنی، هیئتی، فرهنگی، اهل سنت و طلبگی شکل گرفته است. وظیفه اصلی ما در مرکز، ایجاد هماهنگی میان این شبکهها و هدایت آنها در مسیر گفتمانی واحد بوده است.
طالبی ادامه داد: در همین راستا، شورای راهبری بانوان در سطح استانها و شهرستانها راهاندازی شده و تاکنون در ۴۸۰ شهرستان فعال گردیده است. این شوراها وظیفه هدایت حرکت تبلیغی و تضمینی بانوان در استانها را بر عهده دارند. هر استان نیز متناسب با ظرفیتهای بومی خود برنامههای ویژهای طراحی کرده است؛ برای مثال ایلام با محوریت اربعین، گیلان با تمرکز بر رسانه بانوان و سیستان و بلوچستان با توجه ویژه به بانوان اهل سنت.
وی همچنین با بیان اینکه یکی از ویژگیهای مهم رویکرد ما این است که مخاطبان را صرفاً بانوان نمیدانیم گفت: زنان در گفتمان انقلاب اسلامی، هویت خود را در میدانهای مجاهدت بازیافتهاند و این الگو میتواند برای همه اقشار جامعه، حتی آقایان، الهامبخش باشد. در عین حال، تلاش داریم حضور زنان در شوراهای تصمیمسازی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی تقویت شود.
طالبی در پایان گفت: به همین منظور، سند راهبردی فعالیتهای بانوان تدوین شده و شبکههای متنوع بانوان در حوزههای مختلف اعم از ورزشی، هنری و اجتماعی در حال شکلگیری است. رویکرد ما این است که روایت زنانه انقلاب اسلامی را در همه استانها و عرصهها جاری کنیم. در این چارچوب، به جای تأکید صرف بر برگزاری همایشها و سخنرانیها درباره موضوعاتی مانند حجاب، تلاش داریم الگوهای عینی و روایتهای زنانه موفق را معرفی کنیم تا مرجعیت فرهنگی بانوان در جامعه به صورت طبیعی و پایدار تحقق یابد.
