لیورپول، سوانزی را گلباران کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال لیورپول موفق شد در حضور نزدیک به 45 هزار تماشاگر ورزشگاه آنفیلد با نتیجه پر گل 5 بر صفر سوانزی را از پیش رو بردارد. مایکل لادروپ سرمربی سوانزی به دلیل دیدار فینال جام اتحادیه در این بازی به بازیکنان کلیدی خود استراحت داده و 7 تغییر نسبت به بازی قبلی در ترکیب تیمش داشت.

لیورپول هم از این فرصت استفاده کرد و با گل های استیون جرارد (34، پنالتی)، "کوتینیو" (46)، "خوزه انریکه" (50)، لوئیز سوارز (56)، دانیل استوریج (71، پنالتی) میهمان خود را گلباران کرد. شاگردان برندان راجرز با این پیروزی 39 امتیازی شدند و در رده هفتم جدول قرار گرفتند.

جدول رده بندی:

1- منچستریونایتد 65 امتیاز

2- منچسترسیتی 53 امتیاز

3- چلسی 49 امتیاز

4- تاتنهام 48 امتیاز

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18- ردینگ 23 امتیاز

19- ویگان 21 امتیاز

20- کوئینزپارک رنجرز 17 امتیاز