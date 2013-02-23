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۵ اسفند ۱۳۹۱، ۱۹:۰۲

هفته بیست و هفتم لیگ برتر/

دژاگه پنالتی داد، فولهام پیروز شد

دژاگه پنالتی داد، فولهام پیروز شد

تیم فوتبال فولهام در هفته بیست و هفتم لیگ برتر انگلستان در حضور 90 دقیقه‌ای اشکان دژاگه مقابل استوک سیتی به برتری رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته بیست و هفتم رقابتهای فوتبال لیگ برتر انگلستان عصر امروز شنبه با برگزاری یک دیدار پیگیری شد که طی آن شاگردان مارتین یول با نتیجه یک بر صفر میهمان خود استوک سیتی را شکست دادند.

در این بازی که در حضور بیش از 24 هزار تماشاگر ورزشگاه کراون کاتج برگزار شد، دیمیتار برباتوف مهاجم بلغاری فولهام در دقیقه 45 تک گل بازی را به ثمر رساند. اشکان دژاگه بازیکن ایرانی فولهام 90 دقیقه در این بازی حضور داشت و عملکرد خوبی از خود به نمایش گذاشت.

در دقیقه 55 اریک شی مهاجم استوک توپی به سمت دروازه شلیک کرد که در محوطه جریمه به دستان باز دژاگه برخورد کرد و داور یک پنالتی به سود استوک اعلام کرد اما مارک شوارتزر سنگربان فولهام این ضربه پنالتی را که گلن والان پشت آن قرار گرفته بود، را مهار کرد تا فولهام در نهایت سه امتیاز این بازی را از آن خود کند.

کد مطلب 2004635

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