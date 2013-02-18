بازدید هیئت رئیسه واحد گرمسار از شهرک صنعتی برگزیده کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار به همراه تعدادی از اساتید گروه های مختلف آموزشی از شهرک صنعتی عباس آباد بعنوان شهرک صنعتی برگزیده و فعال کشور بازدید کردند.

دکتر مهدی منصوری هدف این بازدید را ارتباط دانشگاه با صنعت ذکر کرد و افزود: دانشگاه و صنعت توقعات به جایی از یکدیگر دارند و می توانند کمک و همراه یکدیگر باشند.

وی، پرورش نیروهای زبده، ماهر و کاربلد را هدف متعالی نظام آموزشی کشور دانست و اشاره کرد: گام برداشتن در این راه دارای ارزش های معنوی و مادی فراوانی است.

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار هم چنین در این بازدید بر انجام طرح های پژوهشی و تحقیقاتی مشترک، برگزاری دوره های آموزش ویژه و مورد نیاز صنعتگران از ۶ تا ۱۲۰ساعت با داشتن گواهی معتبر و همکاری در زمینه های حقوقی، حسابداری، مشاوره، روانشناسی و فنی و مهندسی تاکید کرد.

مدیر ارتباط با صنعت مجتمع سراسری هیئت امنا شهرک های صنعتی استان ها نیز در این دیدار اشاره کرد: صنعت کشور درحال حاضر فاقد دانش و تکنولوژی لازم است.

دکتراسلام زاده افزود: ورود دانشگاه به صنعت باعث ایجاد تفکر جمعی و گروهی در صنعت شده و می توان مشکلات صنعت را در قالب زبان علمی، قانون و پروژه دانشگاهی ترجمه کرد تا قابل حل توسط دانشگاه ها باشد.

کسب مقام های برتر قرآنی شهرستان شاهرود توسط دانش آموزان سما

دانش‌آموزان دبیرستان سما دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود مقام‌های برتر در مسابقات قرآن و عترت بسیج دانش‌آموزی این شهرستان را از آن خود کردند.

بدین ترتیب امین آل بویه در رشته درک مفاهیم حائز رتبه اول و بهرام صدیقی در رشته عترت حائز رتبه دوم شدند و به مرحله استانی راه یافتند.

همچنین پژمان حسام دیگر دانش آموز دبیرستان سما شاهرود با کسب رتبه برتر در مسابقات آیه‌های تمدن به مرحله استانی این مسابقه راه یافت.

با برنامه ریزی های به عمل آمده و دوره های آموزشی مدون، دانش‌آموزان دبیرستان پسرانه سما، همه ساله با شرکت در مسابقات فرهنگی و قرآنی، حائز رتبه‌های برتر در سطح منطقه می شوند.

دانشگاه سمنان میزبان دومین همایش بین المللی متالورژی و ریخته گری ایران

اولین جلسه کمیته دومین همایش بین المللی انجمن مهندسی متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران که به میزبانی دانشگاه سمنان برگزار می شود، با حضور مسئولان برگزاری این همایش در محل انجمن علمی ریخته‌گری ایران برگزار شد.

در این جلسه زمان بندی انجام کنفرانس تصویب و اعضای کمیته علمی همایش مشخص شدند.

همچنین راهکارهای جذب اسپانسر، تصویب طرح‌های پوستر و سایر اقلام انتشاراتی همایش، برنامه ریزی برای مدیریت مناسب مقالات در زمینه داوری و ارائه و اعلام زمان جلسه بعدی از مواردی بود که در این جلسه مطرح شد.

فرآیندها ریخته گری و انجماد فلزات، شکل دهی فلزات، جوشکاری و اتصال مواد، متالورژی پودر، مهندسی سطح و عملیات حرارتی) مواد نو، کامپوزیت ها، نانو مواد و بیو مواد، استخراج فلزات، تهیه آلیاژها و سنتز مواد، مدلسازی و شبیه سازی فرآیندهای متالوژیکی، بررسی های غیر مخرب، مدیریت تولید و کیفیت استانداردها، انرژی، چالش های آن در صنایع ریخته گری و متالورژیکی، بهداشت و ایمنی صنایع و روشهای حفظ محیط زیست و آموزش در حوزه مهندسی متالورژی و مواد از محورهای این همایش دو روزه خواهد بود.

دومین همایش بین‌المللی و هفتمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی و انجمن علمی ریخته‌گری ایران هشتم و نهم آبان ماه ١٣٩٢ در دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه سمنان برگزار خواهد شد.

انتشار کتاب تحلیل داده های اقتصادی در دانشگاه سمنان

کتاب تحلیل داده های اقتصادی که توسط دکتر مجید مداح عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری دانشگاه سمنان و دکترمحمد همتی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی ترجمه شده برای اولین بار در انتشارات دانشگاه سمنان به چاپ رسید.

کتاب تحلیل داده های اقتصادی در ۱۲ فصل ترجمه شده است و در برگیرنده مفاهیم، مبانی و مباحث پیچیده اقتصادسنجی شامل تحلیل همبستگی، تحلیل رگرسیون و مباحث سری زمانی تک متغیّره و چندمتغیّره به بیان ساده و به دور از فرمول ها و روابط پیچیده ریاضی است.

کا برد اقتصاد سنجی تنها به تحلیل داده های اقتصادی و آزمون فرضیات آماری محدود نمی شود، بلکه با تکیه بر اصول و روش های آن، متغیّرهای اقتصادی و مالی مانند تولید، شاخص قیمت کالاها، قیمت انواع سهام، نرخ ارز و قیمت نفت قابل پیش بینی اند که از این جهت یافته های منتج از آن در سطح نظام سیاست گذاری قابل استفاده است.

این کتاب برای دانشجویان کارشناسی ارشد رشته های مدیریت مالی،MBA و حسابداری متداول تر است تا جایی که این دانشجویان صراحتاً خواستار ارائۀ بخشی از مباحث درس اقتصاد سنجی هستند.

تکنیک های اقتصاد سنجی یکی از ابزارهای کاربردی و مهم در تجزیه و تحلیل موضوعات اقتصادی است.

آمیختگی آمار و ریاضیات با مباحث اقتصادی و مالی در درس اقتصادسنجی، جذابیّت آن را در بین دانشجویان و پژوهشگران افزایش داده است تا جایی که امروزه کم تر پژوهش و یافتۀ علمی در علوم اقتصادی می توان دید که نشانی از روابط و معادلات اقتصاد سنجی با خود به همراه نداشته باشد.

پذیرش ۶۸ مقاله برای ارائه در همایش ملی هیدرات گازی ایران

۹۰ عنوان مقاله به دبیرخانه دومین همایش ملی هیدرات گازی ایران در دانشگاه سمنان ارسال شد که از این تعداد با رای هیئت داوران تعداد ۶۸ مقاله برای ارائه در این همایش پذیرفته شد.

در دومین جلسه شورای علمی همایش ملی هیدرات گازی ایران که به منظور داوری مقالات رسیده به دبیرخانه همایش با حضور اساتید دانشگاه ها و کارشناسان صنعت نفت و گاز برگزار شد ۹۰ عنوان مقاله رسیده، در موضوعات مختلف مورد بررسی قرار گرفت که ۶۸ مقاله برای ارائه در همایش انتخاب شد.

از مقالات پذیرش شده ۴۱ مقاله به صورت سخنرانی و ۲۷ مقاله به صورت پوستر در این همایش ارائه می شود.

یاد آور می شود؛ مقالات برگزیده در نشریه علمی و پژوهشی انجمن مهندسی شیمی ایران چاپ می شوند.

اکتشاف، حفاری، بهره برداری و مطالعه مخازن هیدرات، تولید، ذخیزه سازی و انتقال گاز به صورت هیدرات، خواص فیزیکی و ساختار مولکولی، محیط زیست، ایمنی، مدیریت منابع هیدرات، به کارگیری فناورهای نو در هیدرات گازی، شبیه سازی و مدلسازی ترمودینامیکی و سینتیکی هیدرات های گازی و تشکیل هیدرات گازی در فرآیند های صنعتی از محورهای این همایش دو روزه است.

دومین همایش ملی هیدرات گازی ایران ۲۵ و ۲۶ اردیبهشت ماه سال آینده در دانشگاه سمنان برگزار می شود.

طراحی ساختمان آمفی تئاتر و کتابخانه مرکزی دانشگاه سمنان در کنار برترین سازه های معماری سال۲۰۱۲

طراحی ساختمان آمفی تئاتر و کتابخانه مرکزی دانشگاه سمنان که در سایت اصلی این دانشگاه در حال ساخت است در کنار طرح بزرگترین معماران دنیا قرار گرفت.

طرح این ساختمان به عنوان کانسپت های برتر معماری و هنر در مجلات و وب سایت های معتبر بین المللی به صورت پی در پی به چاپ رسیده است.

مجله و وب سایت evolo ایالات متحده آمریکا که تنها به طرح های پیشرو و خلاقانه و دارای ارزش هنری در سطح بسیار بالا در قرن ۲۱ می پردازد این طرح را به صورت مفصل مورد بررسی قرار داده است.

اخیرا وب سایت معتبر arthitectural طرح آمفی تئاتر و کتابخانه مرکزی دانشگاه سمنان را در کنار طرح بزرگترین معماران دنیا از جمله زاها حدید، نورمن فاستر استیون هال و گروه BIG به عنوان پربازدید کننده ترین طرحهای فرهنگی دنیا در سال ۲۰۱۲ اعلام کرده است.

یاد آور می شود؛ این طرح در لیست مورد نظر در کنار موزه ماکسی رم اثر زاهاحدید برنده بهترین ساختمان سال دنیا در سال ۲۰۱۰ در فستیوال جهانی معماری قرار گرفته است.

طراحی آمفی تئاتر و کتابخانه دانشگاه سمنان توسط مهندسین مشاور معماری موج نو در سال ۲۰۰۶ انجام شده و در مساحت ناخالص هشت هزار متر مربع در حال ساخت است.

تالیف کتابی در رشته عمران و معماری توسط یک عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود

جلد دوم کتاب آموزش جامع" AutoCAD Civil ۳D ۲۰۱۲ " توسط عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود تالیف شد.

جلد دوم کتاب آموزش جامع"AutoCAD Civil ۳D ۲۰۱۲"با محوریت راهسازی توسط مهندس مصطفی دلقندی عضو هیئت علمی گروه نقشه برداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود تالیف و برای بهره برداری دانشجویان عرضه شد.

مصطفی دلقندی گفت: کتاب مزبور به گونه ای جامع به آموزش طراحی هندسی راه و همچنین شیت بندی در نرم افزار" Civil ۳D "پرداخته است و مطالب آن به صورتی ارائه شده که حاوی مفاهیم پایه و همچنین اطلاعات کاربردی باشد و به همین دلیل برای طیف وسیعی از علاقه مندان از مبتدی تا پیشرفته مناسب است و می¬تواند به عنوان منبع درسی برای دوره های آموزشی در سطوح مختلف مورد استفاده قرار گیرد.

مولف کتاب اظهار امیدواری کرد: این منبع مورد استفاده مهندسین نقشه¬برداری، عمران، معماری و سایر علاقه¬مندان قرار گیرد.

به گفته وی نرم افزار"AutoCAD Civil ۳D ۲۰۱۲"یکی از نرم افزارهای قدرتمند است که جوانب مختلف طراحی هندسی راه را مد نظر قرار داده و امکانات گسترده¬ای برای طراحی مؤلفه افقی، مؤلفه قائم و مؤلفه نیمرخ مسیر و همچنین برآورد حجم عملیات خاکی و حجم مصالح مختلف مورد نیاز در احداث راه را در اختیار قرار می دهد.

دلقندی افزود : این نرم افزار دارای امکانات منحصر به فردی برای طراحی تقاطع¬ها و میادین بوده و ابزارهای شیت بندی قدرتمندی در اختیار دارد و نیز امکانات متعددی برای ایجاد شیت های پلان، پروفیل، پلان پروفیل و مقاطع عرضی در دسترس کاربران قرار می دهد.

