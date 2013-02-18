حکم قصاص برای تازه داماد جنایتکار

به گزارش خبرنگار مهر، در این پرونده علی متهم است در تاریخ 1 آذر سال 89 در جریان یک نزاع در خیابان دماوند پسر جوانی به نام رضا را به قتل رسانده است. متهم به قتل هفته گذشته درشعبه 71 دادگه کیفری استان تهران پای میز محاکمه قرار گرفت و با انکار اتهامش گفت: شب حادثه من وهمسرم به خانه مادر زنم رفتیم. مقتول مقابل در خانه شان نشسته بود که با دیدن من به داخل خانه رفت. من هم چند دقیقه بعد بیرون آمده و دوباره رضا را در کوچه دیدم. به او اعتراض کردم چرا اینقدر در کوچه می نشینی و بر سر این موضوع با هم درگیر شدیم. چند روز بعد از درگیری مراسم عروسی من بود و مراقب بودم که ضربه ای به صورتم نزند. در جریان درگیری ناگهان دیدم پای مقتول خونی است و چاقویی در دست دارد سریع با اورژانس تماس گرفته و او را به بیمارستان رساندیم. من هیچ ضربه این به بدن مقتول وارد نکردم و نمی دانم او چطور مجروح شد.

پس از آخرین دفاعیات متهم و وکیل مدافعش قضات دادگاه برای صدور حکم وارد شور شده و او را به قصاص محکوم کردند.