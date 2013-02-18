به گزارش خبرنگار مهر، شماره نود و ششم ماهنامه خیمه به همراه گفتگوی ویژهای با حبیبالله عسگر اولادی منتشر شد.
در این گفتگوی خواندنی، عسگر اولادی در پاسخ به سئوالی درباره اینکه ابتدا به کار سیاسی وارد شده و یا فعالیت در هیئتهای مذهبی میگوید: من اول مسلمان شدم. در شناسنامه من بر خلاف همه فامیل، مسلمان قید شده است. من اول مسلمان شدم و بعد به کار سیاسی و فعالیت در هیئتها وارد شدم.
خیمه همچنین در این شماره از خود صفحاتی را به یادکرد مرحوم میرزا محمد اسماعیل دولابی اختصاص داده است.
گفتگو با حجتالاسلام سیدمرتضی صالحی خوانساری با سابقه 50 سال وعظ و منبر رفتن برای مردم، گزارشی درباره حسینیه بیتالحسن (ع) و گفتگو با حاج مهدی ماهرخسار، از دیگر بخشهای خواندنی این شماره از خیمه است.
سیدمحمدعلی حسینی نسب نیز در قالب گزارشی در این مشاره از خیمه به شرح شیوه سنتی عزاداری سنتی در شهر تربت حیدریه پرداخته است.
ماجرای سخنرانی آیتالله خوشوقت درباره حضرت رقیه (س) نیز از دیگر گزارشهای این شماره از خیمه است که در ادامه با گزارشی از آستان امامزاده ابوحعفر محمد (ع) یزد همراه شده است.
بخش فرهنگی این شماره از خیمه نیز به گفتگو با محمدمهدی رسولی، شاعر، نقاش و نویسنده میپردازد. وی در بخشی از این گفتگو میگوید: تعریف هنرهای تجسمی عوض شده. هدف؛ جلب توجه است. به تعبیر دیگر هر اتفاق نوظهوری، اولین چیزی را که سقط میکند خود هنرمند است. هنرمند میگوید اگر الان مکتب، مکتب جلب توجه است، چه پدیدهای برای جلب توجه ارزشمندتر از خود من؟
محسن حسام مظاهری نیز در این شماره از خیمه در قالب یک یادداشت به معرفی طرح تدوین فرهنگنامه مجالس و آیینهای سوگواری شیعی پرداخته است.
«اشک فولاد» نیز عنوان روایتی داستانی است از مجتبی رحماندوست که در آن از زبان تیر سه شعبهای که حرمله در روز عاشورا به کار برد، ماجرایی روایت شده است.
ماهنامه خیمه با مدیرمسئولی محمدرضا زائری و قیمت 3 هزار تومان منتشر شده است.
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