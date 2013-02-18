رستوران سنتی جزیره هرمز راه انداذی می شود

نوروز علی ثنایی مدیر عامل شرکت گردشگری بهدین کیش در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب گفت: جزیره هرمز قابلیت ها و استعداد های زیادی دارد که می توان زمینه اشتغال در این جزیره زیبا فراهم سازد.

این سرمایه گذار افزود: در جهت شناسانده قابلیت های این جزیره از سوی این شرکت پایگاه جامعی با نام ایران هرمز راه اندازی شده که گردشگران از سراسر کشور می توانند از این قابیلت ها بهره ببرند.

ثنایی با بیان اینکه جزیره هرمز در زمینه صنایع دستی مستعد است و می توان کل جزیره هرمز شهر صنایع دستی شود، بیان داشت: با راه اندازی نهضت صنایع دستی در این جزیره می توان جشنواره های مختلف صنایع دستی با حضور دیگر استانها برگزار کنیم که صنایع دستی جزیره هرمز با هیچ کجا قابل قیاس نیست.

وی عنوان کرد: برای این که صنایع دستی هرمز به همه کشور و دنیا عرضه بشود در مجموعه گردشگری هرمز کارگاه های آموزشی راه اندازی می شود که علاقمندان به صنایع دستی می توانند حضور یابند و حرفه صنایع دستی بیاموزند.

این سرمایه گذار بخش گرشگری در هرمز گفت: این شرکت سامانه پیامکی ایران هرمز با شماره 3000560000 راه اندازی کرده که هموطنان می توانند جهت اطلاع از تردد شناور های مسافری بندر هرمز به بندر عباس و بلاعکس و اماکن گردشگری و تاکسی های گردشگری در جزیره از این طریق دریافت کنند.

ثنایی بیان داشت: یکی از برنامه های این شرکت در جهت توسعه گردشگری در جزیره هرمز راه اندازی اکواریم زیر دریایی است و همچنین برگزاری جشنواره شب های هرمز که با حضور هنرمندان محلی و کشوری در دهکده گردشگری، سه شب در هفته و روز های پایانی هفته بر پا است.

مدیر عامل شر کت بهدین کیش افزود: اکنون دهکده گردشگری هرمز پس از چهار سال احیا شده که شهروندان و گردشگران می توانند از این مکان بازدید کنند در این مجموعه رستوان سنتی و سویت های سنتی متاسب با آب و هوای این جزیره احداث شده است.

وی نیز از گستراندن سفره هفت سین با خاکهای رنگی هرمز در دهکده گردشگری خبر داد و گفت: برای تحویل سال جدید سفره هفت سین طبق آداب و رسوم ما ایرانیان در دهکده گردشگری پهن می شود ولی این با تفاوت ش با سفره هفت سین این است که فقط یا خاک های رنگی جزیره هرمز نقاشی می شود.