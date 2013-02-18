نانوايي نمونه گرمسار تجلیل شد

روح الله حامدي در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرای طرح مشفقانه سازمان صنعت معدن و تجارت استان سمنان در زمينه انتخاب نانوايي هاي نمونه خبر داد و افزود: امروز از یک نانواي نمونه در شهرستان گرمسار به عنوان چهارمين نانواي نمونه استان تجلیل شد.

وی تصریح کرد: با بازرسي هاي مدوام از نانوایی های سطح استان و صدور برگه هاي بازرسي براي واحدهاي متخلف، واحد هاي نمونه را نيز شناسايي مي كنيم.

مسئول بازرسي نانوايي هاي استان سمنان ضمن بیان اینکه انتخاب نانوایی های نمونه از طريق نظرسنجي و توسط مردم انجام مي شود، تصریح کرد: نانوايي كه بيشترين امتياز را كسب كند به عنوان نمونه انتخاب مي شود.

حامدی همچنین با اشاره به پارامترهای انتخاب نانوای نمونه خاطرنشان کرد: نانوايي هايي نمونه، داراي ويژگي هاي رعايت فصل 8 قانون نظام صنفي، رعايت وزن چانه، ساعت پخت و تعطيلات ماهيانه و مشتري مداري هستند.

وي در ادامه ضمن بیان اینکه 80 واحد نانوايي شهرستان گرمسار از ابتداي امسال بازرسي به عمل آمده است، گفت: براي 70 واحد نانوايي متخلف در كنار اين طرح پرونده تشكيل شده است كه اين نانوايي های متخلف به تعزيرات معرفي شده اند.

مسئول بازرسي نانوايي هاي استان سمنان با اشاره به اینکه برای برخی از این نانوایی های متخلف جريمه اي بالغ بر 130 ميليون ريال در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: از مردم درخواست مي كنيم كه در صورت مشاهده هر گونه تخلف توسط نانوايي ها با شماره 124 تماس بگيرند و بازرسان ما را مطلع کنند.