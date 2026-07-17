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۲۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۵۷

تشدید نظارت بر نانوایی‌های سمنان؛ پلمب ۲ نانوایی متخلف

تشدید نظارت بر نانوایی‌های سمنان؛ پلمب ۲ نانوایی متخلف

سمنان- فرماندار سمنان از تشدید نظارت بر نانوایی‌های شهرستان خبر داد و گفت: دو واحد نانوایی به دلیل تخلفات پلمب شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان ظهر آدینه در جریان بازدید از نانوایی های سمنان و در جمع خبرنگاران اعلام کرد: برخورد قانونی با واحدهای نانوایی متخلف بدون هیچ‌گونه اغماض و در چارچوب ضوابط و مقررات انجام خواهد شد.

وی با تأکید بر استمرار نظارت بر واحدهای نانوایی اظهار داشت: هدف از اجرای این بازرسی‌ها، حمایت از حقوق مردم، ارتقای کیفیت نان و صیانت از سلامت و رضایتمندی شهروندان است و در این مسیر هیچ‌گونه مماشاتی با متخلفان صورت نخواهد گرفت.

فرماندار سمنان نظارت‌های مستمر بر عملکرد نانوایی‌های شهرستان با همکاری دستگاه‌های نظارتی ادامه خواهد داشت و تمامی واحدهای صنفی موظف به رعایت قوانین، ضوابط و استانداردهای تعیین‌شده هستند.

صمیمیان همچنین گفت: در جریان این بازرسی‌ها، پس از بررسی تخلفات احراز شده و با توجه به بی‌توجهی دو واحد نانوایی سنگک به تذکرات و اخطارهای قبلی، صورتجلسه تخلف تنظیم و این دو واحد صنفی برابر ضوابط و مقررات پلمب شدند.

کد مطلب 6890529

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