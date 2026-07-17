به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان ظهر آدینه در جریان بازدید از نانوایی های سمنان و در جمع خبرنگاران اعلام کرد: برخورد قانونی با واحدهای نانوایی متخلف بدون هیچ‌گونه اغماض و در چارچوب ضوابط و مقررات انجام خواهد شد.

وی با تأکید بر استمرار نظارت بر واحدهای نانوایی اظهار داشت: هدف از اجرای این بازرسی‌ها، حمایت از حقوق مردم، ارتقای کیفیت نان و صیانت از سلامت و رضایتمندی شهروندان است و در این مسیر هیچ‌گونه مماشاتی با متخلفان صورت نخواهد گرفت.

فرماندار سمنان نظارت‌های مستمر بر عملکرد نانوایی‌های شهرستان با همکاری دستگاه‌های نظارتی ادامه خواهد داشت و تمامی واحدهای صنفی موظف به رعایت قوانین، ضوابط و استانداردهای تعیین‌شده هستند.

صمیمیان همچنین گفت: در جریان این بازرسی‌ها، پس از بررسی تخلفات احراز شده و با توجه به بی‌توجهی دو واحد نانوایی سنگک به تذکرات و اخطارهای قبلی، صورتجلسه تخلف تنظیم و این دو واحد صنفی برابر ضوابط و مقررات پلمب شدند.