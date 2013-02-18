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۳۰ بهمن ۱۳۹۱، ۲۰:۴۹

ابراهيم زاده:

بازي با صبا دشوار است/ انتقاد از برنامه ريزي سازمان ليگ

بازي با صبا دشوار است/ انتقاد از برنامه ريزي سازمان ليگ

قم - خبرگزاري مهر: سرمربي تيم فوتبال نفت تهران گفت: صبا تركيبي از بازيكنان جوان و با تجربه را در اختيار دارد و همين امر تعادل خوبي در اين تيم برقرار كرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، منصور ابراهيم زاده غروب دوشنبه در نشست خبري پيش از ديدار مقابل صباي قم در ليگ برتر فوتبال گفت: شناخت ما از صبا يك تيم قدرتمند و جسور است كه هم اكنون در شرايط مطلوبي قرار دارد و بسيار متاسفم كه اين تيم خوب در مسابقه با الشباب در ليگ قهرمانان آسيا با بداقبالي مغلوب شد و نتوانست راهي دور گروهي ليگ قهرمانان آسيا شود.

وي در ادامه بيان داشت: صبا تيمي است متشكل از بازيكنان با تجربه و بازيكنان جوانان به خصوص در فاز تهاجمي كه اين امر موجب تعادل در شكل تيمي صبا شده است و طبيعتا بازي با چنين تيمي، دشوار است و تلاش دو چنداني از ما مي‌طلبد.

سرمربي اصفهاني تيم نفت تهران در خصوص غايبان تيمش در اين مسابقه گفت: محمد حسين مهرآزما سه اخطاره است و وحيد حمدي نژاد بازيكن سابق صبا هم مصدوم است.

از سازمان ليگ گله مندم

وي در بخش ديگري از سخنان خود از سازمان ليگ هم گلايه كرد و افزود: گاهي اوقات برنامه ريزي مسابقات به شكلي است كه يك تيم نزديك به 9 روز بازي ندارد و تيم ديگري هر چهار روز يك بار بايد بازي كند. اين اشتباهات به ضرر خيلي از تيم هاست و ناشي از مشكل برنامه ريزي سازمان ليگ است.

ابراهيم زاده در خصوص آينده تيمش در هفته‌هاي آتي ليگ برتر فوتبال تصريح كرد: هشت بازي باقي مانده و همه تيم ها شانس دارند رتبه خود را بهبود ببخشند. بازي‌هاي ما با تيم‌هاي بالاتر از خودمان است و تلاش مي‌كنيم با كسب امتياز از بازي با اين تيم‌ها رتبه بهتري كسب كنيم البته مي‌دانيم كه كار سختي داريم به خصوص پرسپوليس هم بسيار ‌آماده است و جايگاه پنجمي ما را تهديد مي‌كند.

منوچهري در نفت احيا شده است

وي در خصوص وضعيت امين منوچهري و احيا شدن اين بازيكن پس از حضور در نفت تهران بيان داشت: برخي از تيم‌ها داراي مهره‌هاي آن چناني نيستند اما تاكتيكي بازي مي‌كنند. امين منوچهري هم با قرار گرفتن در قالب تاكتيكي نفت و انجام وظايفش به نحو احسن توانسته خودش را به شرايط بهتري نسبت به دوران حضورش در استقلال برساند و اين حاصل تلاش و خود باوري اوست.

سرمربي نفت تهران در پاسخ به سئوالي در خصوص وضعيت تيم ذوب آهن اصفهان گفت: من مسئول فني تيم نفت هستم و نظر دادن در خصوص ذوب آهن به من ارتباطي ندارد اما به عنوان يك اصفهاني اميدوارم مشكلات اين تيم حل شود و در مسير موفقيت قرار بگيرد.
 

 

کد مطلب 2001064

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