بازي با صبا دشوار است/ انتقاد از برنامه ريزي سازمان ليگ

به گزارش خبرنگار مهر، منصور ابراهيم زاده غروب دوشنبه در نشست خبري پيش از ديدار مقابل صباي قم در ليگ برتر فوتبال گفت: شناخت ما از صبا يك تيم قدرتمند و جسور است كه هم اكنون در شرايط مطلوبي قرار دارد و بسيار متاسفم كه اين تيم خوب در مسابقه با الشباب در ليگ قهرمانان آسيا با بداقبالي مغلوب شد و نتوانست راهي دور گروهي ليگ قهرمانان آسيا شود.

وي در ادامه بيان داشت: صبا تيمي است متشكل از بازيكنان با تجربه و بازيكنان جوانان به خصوص در فاز تهاجمي كه اين امر موجب تعادل در شكل تيمي صبا شده است و طبيعتا بازي با چنين تيمي، دشوار است و تلاش دو چنداني از ما مي‌طلبد.

سرمربي اصفهاني تيم نفت تهران در خصوص غايبان تيمش در اين مسابقه گفت: محمد حسين مهرآزما سه اخطاره است و وحيد حمدي نژاد بازيكن سابق صبا هم مصدوم است.

از سازمان ليگ گله مندم

وي در بخش ديگري از سخنان خود از سازمان ليگ هم گلايه كرد و افزود: گاهي اوقات برنامه ريزي مسابقات به شكلي است كه يك تيم نزديك به 9 روز بازي ندارد و تيم ديگري هر چهار روز يك بار بايد بازي كند. اين اشتباهات به ضرر خيلي از تيم هاست و ناشي از مشكل برنامه ريزي سازمان ليگ است.

ابراهيم زاده در خصوص آينده تيمش در هفته‌هاي آتي ليگ برتر فوتبال تصريح كرد: هشت بازي باقي مانده و همه تيم ها شانس دارند رتبه خود را بهبود ببخشند. بازي‌هاي ما با تيم‌هاي بالاتر از خودمان است و تلاش مي‌كنيم با كسب امتياز از بازي با اين تيم‌ها رتبه بهتري كسب كنيم البته مي‌دانيم كه كار سختي داريم به خصوص پرسپوليس هم بسيار ‌آماده است و جايگاه پنجمي ما را تهديد مي‌كند.

منوچهري در نفت احيا شده است

وي در خصوص وضعيت امين منوچهري و احيا شدن اين بازيكن پس از حضور در نفت تهران بيان داشت: برخي از تيم‌ها داراي مهره‌هاي آن چناني نيستند اما تاكتيكي بازي مي‌كنند. امين منوچهري هم با قرار گرفتن در قالب تاكتيكي نفت و انجام وظايفش به نحو احسن توانسته خودش را به شرايط بهتري نسبت به دوران حضورش در استقلال برساند و اين حاصل تلاش و خود باوري اوست.

سرمربي نفت تهران در پاسخ به سئوالي در خصوص وضعيت تيم ذوب آهن اصفهان گفت: من مسئول فني تيم نفت هستم و نظر دادن در خصوص ذوب آهن به من ارتباطي ندارد اما به عنوان يك اصفهاني اميدوارم مشكلات اين تيم حل شود و در مسير موفقيت قرار بگيرد.

