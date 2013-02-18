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۳۰ بهمن ۱۳۹۱، ۲۱:۲۳

مرفاوي:

مي‌توانستيم شگفتي ساز ليگ قهرمانان آسيا باشيم/ سهراب يك بازيكن خاص است

مي‌توانستيم شگفتي ساز ليگ قهرمانان آسيا باشيم/ سهراب يك بازيكن خاص است

قم - خبرگزاري مهر: سرمربي تيم فوتبال صباي قم گفت: حسرت شكست برابر الشباب را مي‌خورم زيرا معتقدم ما مي‌توانستيم شگفتي ساز ليگ قهرمانان آسيا باشيم.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالصمد مرفاوي غروب دوشنبه در نشست خبري پيش از ديدار تيمش برابر نفت تهران در جمع خبرنگاران گفت: بازي خيلي سختي در پيش رو داريم زيرا نفت تيم جواني است كه بازيكنانش خوب يكديگر را در زمين پيدا مي‌كنند و نتايج خوبي هم گرفته اند اما ما هم صبا هستيم و هدفمان چيزي جز پيروزي نيست.

وي با اشاره به وضعيت تيمش پس از شكست برابر الشباب امارات در پلي آف ليگ قهرمانان آسيا گفت: در برابر الشباب در حالي شكست خورديم كه شايسته باخت نبوديم. حسرت آن باخت را مي‌خورم چرا كه اعتقاد دارم ما مي‌توانستيم شگفتي ساز ليگ قهرمانان آسيا باشيم و در مراحل بعدي بدرخشيم ولي بعد از آن بازي 10 روز فرصت داشته‌ايم كه تيم را از نظر رواني بازسازي كنيم و باشگاه هم از تيم حمايت كرده است.

سرمربي تيم فوتبال صبا افزود: اميدوارم در ادامه بتوانيم تلخي اين شكست را به طور كامل فراموش كنيم.

وي در خصوص مصدومين تيمش در بازي با نفت گفت: فريد كريمي مصدوم است و به بازي با نفت نمي‌رسد. سهراب بختياري زاده هم اندك مصدوميتي دارد و در تلاش هستيم او را به بازي برسانيم.

مرفاوي در خصوص انتخاب سهراب بختياري‌زاده در تيم منتخب ماه آسيا از سوي سايت گل گفت: او يك بازيكن خاص است. سهراب بازيكن بزرگي است كه هنوز در اين سن و سال مي‌تواند يك بازيكن با صلابت در  زمين باشد.

وي ادامه داد: وجود بختياري زاده به بازيكنان جوان انگيزه مي‌دهد كه با تمام وجود بازي كنند. تجربه و كيفيت فني او كلاس كاري تيم را بالا مي‌برد و از انتخاب او در تيم منتخب ماه آسيا واقعا خوشحال شدم.

سرمربي صبا در پاسخ به سئوالي در خصوص بازي قريب الوقوع با تيم سابقش استقلال گفت: اجازه بدهيد پله پله پيش برويم. به وقتش در خصوص بازي با  استقلال صحبت خواهم كرد.
 

کد مطلب 2001076

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