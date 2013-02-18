به گزارش خبرنگار مهر، عبدالصمد مرفاوي غروب دوشنبه در نشست خبري پيش از ديدار تيمش برابر نفت تهران در جمع خبرنگاران گفت: بازي خيلي سختي در پيش رو داريم زيرا نفت تيم جواني است كه بازيكنانش خوب يكديگر را در زمين پيدا مي‌كنند و نتايج خوبي هم گرفته اند اما ما هم صبا هستيم و هدفمان چيزي جز پيروزي نيست.

وي با اشاره به وضعيت تيمش پس از شكست برابر الشباب امارات در پلي آف ليگ قهرمانان آسيا گفت: در برابر الشباب در حالي شكست خورديم كه شايسته باخت نبوديم. حسرت آن باخت را مي‌خورم چرا كه اعتقاد دارم ما مي‌توانستيم شگفتي ساز ليگ قهرمانان آسيا باشيم و در مراحل بعدي بدرخشيم ولي بعد از آن بازي 10 روز فرصت داشته‌ايم كه تيم را از نظر رواني بازسازي كنيم و باشگاه هم از تيم حمايت كرده است.

سرمربي تيم فوتبال صبا افزود: اميدوارم در ادامه بتوانيم تلخي اين شكست را به طور كامل فراموش كنيم.

وي در خصوص مصدومين تيمش در بازي با نفت گفت: فريد كريمي مصدوم است و به بازي با نفت نمي‌رسد. سهراب بختياري زاده هم اندك مصدوميتي دارد و در تلاش هستيم او را به بازي برسانيم.

مرفاوي در خصوص انتخاب سهراب بختياري‌زاده در تيم منتخب ماه آسيا از سوي سايت گل گفت: او يك بازيكن خاص است. سهراب بازيكن بزرگي است كه هنوز در اين سن و سال مي‌تواند يك بازيكن با صلابت در زمين باشد.

وي ادامه داد: وجود بختياري زاده به بازيكنان جوان انگيزه مي‌دهد كه با تمام وجود بازي كنند. تجربه و كيفيت فني او كلاس كاري تيم را بالا مي‌برد و از انتخاب او در تيم منتخب ماه آسيا واقعا خوشحال شدم.

سرمربي صبا در پاسخ به سئوالي در خصوص بازي قريب الوقوع با تيم سابقش استقلال گفت: اجازه بدهيد پله پله پيش برويم. به وقتش در خصوص بازي با استقلال صحبت خواهم كرد.

