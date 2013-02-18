وابستگی به بیگانگان به نفع عراق نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النهرین، نوری المالکی گفت: عراق با دشمنی، کینه ورزی و وابستگی به بیگانگان ساخته نمی شود، بلکه سازندگی از طریق برادری، قانون و توجه به منافع ملی میسر می شود.

نخست وزیر عراق تاکید کرد: برادری میان عراقی ها قوی تر از تلاشهای تفرقه افکنانه است.

وی که در دیدار با تعدادی از شیوخ و بزرگان عشیره السعدون سخن می گفت افزود: عراق به اندازه کافی ثروت و منابع در اختیار دارد تا به الگویی در میان کشورهای دنیا تبدیل شود، بنابراین باید سازندگی عراق مورد توجه ما باشد نه حزب گرایی، طایفه گرایی و غیره.

نخست وزیر عراق در ادامه از نقش عشایر عراقی و حمایت آنها از وحدت و ثبات عراق تمجید کرد.

از سوی دیگر بزرگان عشیره السعدون نیز بر وحدت عراق و ایستادگی آنها در برابر تلاشها ضد جامعه عراقی و وحدت آن تاکید کردند.