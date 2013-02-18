ایران در نخستین گام به مصاف ترکیه می رود/ برنامه کامل دور مقدماتی

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم وزن کشی و گروه بندی رقابتهای جام جهانی کشتی فرنگی 2013 تهران عصر روز دوشنبه در خانه کشتی برگزار شد که در نهایت برنامه مرحله مقدماتی این رقابت‌ها که با حضور 10 تیم در دو گروه 5 تیمی برگزار می‌شود به شرح زیر اعلام شد:

گروه A -

روسیه - بلغارستان - بلاروس - کره جنوبی - ارمنستان

دور اول:

روسیه - بلغارستان

بلاروس - کره جنوبی

ارمنستان استراحت

دور دوم:

ارمنستان – روسیه

بلاروس- بلغارستان

کره جنوبی- استراحت

دور سوم:

کره جنوبی- روسیه

ارمنستان- بلغارستان

بلاروس– استراحت

دور چهارم:

بلاروس- روسیه

کره جنوبی- ارمنستان

بلغارستان– استراحت

دور پنجم:

بلغارستان- کره جنوبی

بلاروس- ارمنستان

روسیه- استراحت

گروه B -

ترکیه- ایران قزاقستان- مجارستان- آذربایجان

دور اول:

ترکیه- ایران

قزاقستان- مجارستان

آذربایجان – استراحت

دور دوم:

آذربایجان – ترکیه

ایران- قزاقستان

مجارستان- استراحت

دور سوم:

مجارستان- ترکیه

ایران – آذربایجان

قزاقستان- استراحت

دور چهارم:

قزاقستان- ترکیه

مجارستان- آذربایجان

ایران- استراحت

دور پنجم:

ایران- مجارستان

قزاقستان- آذربایجان

ترکیه- استراحت

رقابت‌های جام جهانی کشتی فرنگی سال 2013 از ساعت 9:30 روز سه شنبه اول اسفندماه در سالن 12 هزار نفری آزادی تهران برگزار می‌شود.