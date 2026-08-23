همکاری پژوهشگاه ارتباطات و نظام پزشکی در حوزه حکمرانی هوشمند سلامت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، این تفاهمنامه با امضای محمدحسین شیخی رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و محمد رئیسزاده رئیس سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، منعقد شده است.
بر اساس این تفاهمنامه، طرفین در ایجاد چارچوب همکاری مشترک برای توسعه آموزشهای تخصصی فاوا، ارتقای سواد دیجیتال و امنیت اطلاعات در جامعه پزشکی، انجام پژوهشهای کاربردی در حوزه سلامت دیجیتال، حکمرانی داده و خدمات هوشمند سلامت همکاری خواهند کرد.
طراحی و اجرای برنامههای آموزشی، تولید محتوای تخصصی، مشاوره فناوری، ارزیابی بلوغ دیجیتال و حمایت از تحول دیجیتال در خدمات حرفهای پزشکی، از دیگر محورهای این همکاری عنوان شده است.
پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات متعهد شده است ظرفیتهای علمی، پژوهشی، آموزشی، آزمایشگاهی، مشاورهای و فناورانه خود را برای اجرای موضوع تفاهمنامه بهکار گیرد. همچنین طراحی دورهها، تدوین محتوای آموزشی، معرفی استادان و متخصصان، اجرای کارگاههای تخصصی، ارائه مشاوره فنی، مشارکت در پژوهشهای کاربردی و طراحی سنجههای ارزیابی، در زمره همکاریهای پیشبینیشده از سوی پژوهشگاه است.
سازمان نظام پزشکی نیز نیازهای آموزشی، حرفهای و فناورانه جامعه پزشکی را در اختیار پژوهشگاه قرار میدهد و در معرفی مخاطبان، اطلاعرسانی دورهها، هماهنگی با ارکان سازمان، مشارکت در تدوین محتوای سلامتمحور، معرفی متخصصان حرفهای حوزه پزشکی و حمایت از اجرای برنامههای مشترک همکاری خواهد کرد.
مطابق مفاد این تفاهمنامه، بهرهگیری از ظرفیت شوراها، معاونتها، کمیسیونها، انجمنها و هیئتهای مدیره نظام پزشکی برای شناسایی نیازها، اولویتبندی موضوعات، معرفی جامعه هدف، ارزیابی اثربخشی دورهها و توسعه بهرهبرداری از نتایج همکاریهای مشترک نیز در دستور کار قرار دارد.
نظر شما