به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و چهارم لیگ برتر فوتسال روز جمعه در شهرهای مختلف برگزار می‌شود و در مهمترین این مسابقات صبا و گیتی پسند به ترتیب به مصاف گاز خوزستان و هلال احمر تبریز خواهند رفت تا شاهد جدال صدرنشینان با تیم‌های انتهای جدولی با دو انگیزه متفاوت باشیم.

هرچند دیدار صبای قم با شرکت حفاری در هفته بیست و سوم ناتمام ماند، ولی به نظر می‌رسد کمیته انضباطی رای به پیروزی قمی‌ها بدهد. با این حال صبا همچنان شانس نخست قهرمانی به حساب می‌آید و برای رسیدن به این عنوان باید هر سه مسابقه آخر خود را با برد پشت سر بگذارند. موضوعی که محسن حسن زاده سرمربی صبا هم به آن اذعان می‌کند: "ما مي‌خواهيم بدون حاشيه قهرمان واقعي ليگ برتر فوتسال باشيم. صبا به نتايج رقيب خود كاري ندارد. ما سه بازي داريم كه مي‌خواهيم در تمام آنها پيروز بوده و قهرماني را جشن بگيريم".

با توجه به جایگاه گاز خوزستان به نظر نمی‌رسد صبا کار چندان سختی داشته باشد بخصوص اینکه گاز در بازی گذشته خود مقابل گیتی پسند 11 گل دریافت کرده است تا همچنان در رده دوازدهم باقی بماند. البته نمی‌توان از انگیزه زیاد بازیکنان گاز هم که در معرض سقوط به لیگ دسته اول هستند، گذشت. آنها در صورت پیروزی برابر صبا می‌توانند امیدهای خود را برای بقا در لیگ پر رنگ‌تر کنند.

در دیگر بازی مهم این هفته، گیتی پسند در خانه هلال احمر تبریز به میدان می‌رود. گیتی پسند که همچنان اصلی‌ترین گزینه قهرمانی بعد از صبا به حساب می‌آید پا به پای این تیم پیش می‌رود و منتظر لغزش صبا در سه هفته پایانی است. گیتی پسند در بازی گذشته خود موفق شد با نتیجه پر گل گاز خوزستان را شکست بدهد تا خود را برای دیدار روز جمعه آماده نشان بدهد. هلال احمر در حال حاضر در رده یازدهم جدول قرار دارد و در صورتی که دیر بجنبد یکی از کاندیدای سقوط به لیگ دسته اول خواهد بود. دیدار رفت این دو تیم با نتیجه 3 بر یک به سود گیتی پسند تمام شده است.

برنامه مسابقات هفته بیست و چهارم لیگ برتر که ساعت 16 روز جمعه برگزار خواهد شد، به شرح زیر است:

* راه ساری - فرش آرای مشهد

* شرکت حفاری - میثاق تهران

* شهرداری تبریز - ارژن شیراز

* گاز خوزستان - صبای قم

* شهید منصوری - شهرداری ساوه

* هلال احمر تبریز - گیتی پسند اصفهان

تیم دبیری تبریز این هفته استراحت دارد.

جدول رده بندی لیگ برتر فوتسال به شرح زیر است:

1- گیتی پسند 49 امتیاز

2- صبای قم 47 امتیاز (یک بازی نیمه تمام)

3- شهید منصوری 43 امتیاز

4- دبیری تبریز 37 امتیاز

5- شهرداری تبریز 34 امتیاز

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12- گاز خوزستان 14 امتیاز

13- ارژن شیراز 10 امتیاز